Unirea de la 1859 nu a fost deloc „mică“, a fost o realizare uriaşă. Inteligenţă şi patriotism

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Dacă tot mi-a plăcut în mod deosebit „Forma ruinelor” semnată de Juan Gabriel Vasquez, am comandat repede și „Zgomotul lucrurilor în cădere”, primul volum tradus în limba română al autorului.

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenco!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc.

A trecut Nașterea Domnului atât pe calendarul nou, cât și pe cel vechi. Am sărbătorit așa cum ne-am obișnuit sau în funcție de biserica de care ținem. Pentru unii urmează Botezul Domnului, pentru alții s-au încheiat sărbătorile de iarnă.

„Plec pentru numai un an din țară! mi-am jurat acum șapte ani. Dar greutățile m-au tras de mânecă și să vezi că încă nu m-am întors”, îmi povestea femeia cu ochii albaștri, plini de fericire de la bun început, dar care încetișor începuseră să...

Jurnaliştii de la Financial Times anticipează că în 2019 procesul Brexitului va fi oprit, iar preşedintele american Donald Trump va fi pus sub acuzare, relatează Agerpres.

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce aveau să urmeze câteva obiective clar conturate ce urmau a fi aduse la cunoştinţa marilor...

Judecatoria Obolonski din Kiev s-a pronunțat astazi in dosarul în care este judecat fostul președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici. Curtea l-a găsit vinovat de înaltă trădare, complicitate în schimbarea frontierei de stat și declanșarea războiului.

Partidul Liberal nu-și are locul lângă PAS și PPDA, din cauza afacerilor tenebre în care sunt implicați liderii acestuia. În cadrul unei conferințe de presă, președintele PL Dorin Chirtoacă a făcut trimitere la falimentarea companiei de stat AIR Moldova, care este opera...

Deși pretind că sunt în război pe viață și pe moarte cu exponenții PSRM, candidații blocului electoral PAS-PPDA cooperează de minune cu ortacii lui Igor Dodon. O demonstrează și un filmuleț video, în care candidatul ACUM din circumscripția Nisporeni, Ion Terguță, are o...

Fiind prestigiul şi interesele lor în joc, Regina Victoria şi Împăratul Napoleon al III-lea s-au întâlnit la Osborne, au hotărât anularea alegerilor falsificate de Vogoride şi repetarea lor sub atentă supraveghere. Rezultatul a fost covârşitor în favoarea unioniştilor. Ce a urmat, alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn la Iaşi şi apoi la Bucureşti, a pus lumea în faţa faptului împlinit. Se năştea România, şansa istorică a fost fructificată. Dacă ocazia de atunci ar fi fost irosită, e foarte probabil ca România să nu fi existat. Cu atât mai impresionantă este reuşita, cu atât mai mare meritul unor elite politice care au reuşit, nu numai să găsească drumul spre îndeplinirea „proiectului de ţară“, dar să şi obţină sprijinul popular în favoarea cauzei pentru care luptau. Şi aici fiecare a contat. Fiecare a făcut ce a putut, în momentul în care a putut.

Ceea ce a reuşit atunci o generaţie politică de excepţie a fost fundamental, în condiţii interne şi externe extrem de dificile care dădeau foarte puţine şanse realizării actului Unirii. Este meritul incontestabil al elitei intelectuale şi politice care a făcut Revoluţia de la 1848 şi, iată, doar un deceniu mai târziu reuşea îndeplinirea unuia dintre obiectivele asumate în proiectul revoluţionar. Mulţi au rămas cu imaginea Unirii din 1859 ca un festival de hore şi dansuri populare care l-a propulsat pe Alexandru Ioan Cuza pe tronul de la Iaşi şi apoi de la Bucureşti. Nu e deloc aşa. Partida Unionistă a avut de înfruntat obstacole dure şi totul s-a jucat pe muchie de cuţit. Dacă s-ar fi cotat la casele de pariuri, foarte puţini şi-ar fi pus banii pe succesul unioniştilor. Să ne imaginăm. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu se făcea Unirea? România nu ar fi existat, întreaga structură geopolitică de la Marea Neagră ar fi fost alta, iar noi poate nici nu am mai fi fost cunoscuţi pe acest pământ sub numele de români.

