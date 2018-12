Unirea românilor s-a produs deja, în diaspora

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Petrolul brut a scăzut joi pe piața SUA, pentru prima oară în ultimul an, sub 50 de dolari cel mai mic preț după mai bine de un.

Lista de așteptare pentru includerea pacienţilor în terapia antivirală a hepatitelor cronice şi cirozelor hepatice virale В, C, D la copii şi adulţi a fost practic lichidată în R. Moldova.

Fostul deputat Ion Mărgineanu şi-a împlinit visul de 25 de ani de a parcurge pe jos distanţa de la Bălţi la Alba Iulia în Anul Centenar „Sunt om credul, domnișoară, și dacă cineva îmi spune că mă iubește, eu îl cred. Nu am pierdut niciodată în...

Și la Atena comunitatea românească este foarte activă în acest an. Pe data de 25 noiembrie, aici a avut loc un concert festiv dedicat Centenarului Marii Uniri, organizat de Asociația „Dacia”, iar duminica viitoare, în capitala străveche a Greciei, românii se vor aduna la un eveniment similar, organizat de Asociația „Ștefan cel Mare”. Așa cum și era de așteptat, la ambele evenimente participă Asociația românilor basarabeni din Grecia „Orfeu”, condusă de Veaceslav Schimbov - cea mai veche asociație a diasporei basarabenilor din Occident. În ajunul Zilei de 1 Decembrie, la Paris, Montreal, Roma, Londra, Berlin şi alte oraşe vor avea loc flash-mob-uri simbolice, cu genericul „100 de lumini pentru Unire”. Cu această ocazie, în locuri publice pitorești și binecunoscute din orașele respective, se vor aduna români, care, prin aprinderea unor lumini, vor anunța lumii întregi bucuria celebrării unui secol de la înfăptuirea României Mari. Tot la Roma, pe data de 2 decembrie, asociațiile românilor basarabeni vor fi invitate de onoare la un concert extraordinar, dedicat Centenarului şi organizat de Asociația Românilor din Italia, condusă de Eugen Terteleac.

Așa cum am afirmat și în alte rânduri, principiul „două state, o singură diasporă” nu este doar o expresie doctrinară, cu iz politic. Pentru marea majoritate a emigranților originari de pe ambele maluri ale Prutului, acest principiu este o realitate în viața de fiecare zi. Acolo, în diasporă, nu mai există demult graniță între frați. Și acest lucru se face simțit peste tot: e vorba și de funcționarea asociațiilor diasporale comune, și de serbarea acelorași evenimente festive, și de comemorarea acelorași date triste din istorie. Evident, evenimentele dedicate Centenarului Marii Uniri nu sunt o excepție de la această regulă. Așa cum se cuvine, o sărbătoare de o asemenea amploare începe să fie marcată cu câteva zile înainte și va continua câteva zile după ziua de 1 Decembrie.

