Unitatea asasinilor GRU din Europa avea baza în Alpii francezi

Cincisprezece spioni ruși au folosit Alpii francezi ani de zile ca bază pentru operațiuni în toată Europa, dezvăluie ziarul francez „Le Monde”, care precizează că agenții cu baza în departamentul Haute-Savoie din sud-estul Franței aparțineau unei unități de elită a serviciului de informații militare ruse – GRU. Această unitate este responsabilă pentru asasinatele la comanda si actiunile de sabotaj care au avut loc în Europa între anii 2014-2018.



Unii dintre spionii care aparțin acestei unități au fost implicat în tentativa de asasinare a fostului agent dublu rus Serghei Skripal.

Potrivit ziarului, lista spionilor ruși a fost întocmită după ce serviciile speciale britanice, franceze și elvețiene au început, în primăvara anului 2018, o „vânătoare” a agenților de informatii ruși.

Serviciile de informații occidentale au descoperit că agenții GRU sositi de la Londra, Moscova, din Spania și Elveția stationau/locuiau o perioada în Franța, mai exact în Savoia Superioară, în orașe precum Annmass, Evian și Chamonix, precum și în localitati mai izolate din regiune.

Înainte de asta, ei au poposit în Roissy, Lyon,Nisa și Cannes și de câteva ori la Geneva. De regula închiriau mașini cu care ajungeau în Savoia Superioară.

”Vânătoarea” de spioni-asasini a inceput după 4 martie 2018, când a avut loc incidentul de la Salisbury.

Le Monde susține: „Vânătoare la scară largă de asasini, cu contribuție principală din partea Direcției Principale a Securității Naționale (DGSI), a arătat că în această perioadă, cincisprezece ofițeri GRU au călătorit în Franța din Londra, Moscova, Spania sau Elveția și au locuit în aceeași zonă. Este vorba despre orașele Annemasse, Evian sau Chamonix din departamentul Savoia Superioară. Potrivit serviciului de contrainformatii francez, regiunea, situată la granița cu Elveția, a servit ca baza logistică și tehnico-materiala a unității speciale GRU pentru acțiuni desfasurate în toată Europa”.

Totusi, până în prezent, în Franța nu s-au găsit urme ale activității acestei unități GRU. Explicația este simpla. Serviciile secrete ruse s-au abtinut ca să nu atragă atenția autorităților franceze. Cei cincisprezece agenți sunt atașați la unitatea 29155 a Centrului Nr.161 de pregătire a agentilor GRU, specializat in asasinate, sabotaje și alte sarcini „mai obscure”. În octombrie 2019, The New York Times a afirmat ca sarcina principală a acestei unități este cea de destabilizare a Europei.

Se remarcă faptul că numele unora dintre ofițerii de pe această listă au fost deja făcute publice ca urmare a investigațiilor jurnalistice: aceștia sunt inculpații din „cazul Skripal” Alexander Miskin, cunoscut sub numele de Alexander Petrov, colonelul Anatoli Cepiga (cunoscut sub numele de Ruslan Basirov) și coordonatorul operațiunii din Salisbury, generalul Denis Sergheev (cunoscut sub numele de Serghe Fedotov), ​​care a fost depistat și în Bulgaria în cazul otrăvirii comerciantului de arme Emelian Ghebrev.

La sfârșitul lunii noiembrie 2019, în timp ce continua să investigheze operațiunea nereușită a GRU din Bulgaria, publicatiile Bellingcat, The Insider și Der Spiegel au identificat pseudonimele altor șase membri ai diviziei 29155 responsabili de securitate și logistică: Vladimir Popov, Nikolai Koninihin, Ivan Lebedev, Danil Stepanov, Serghei Pavlov și Gheorghi Gorșkov.

Potrivit investigațiilor mass-media, acești agenti rusi au participat și la alte misiuni, în special, în 2014, în perioada anexării Crimeei și în timpul campaniei de destabilizare a Moldovei.