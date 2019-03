Uniunea Europeană a RESTRICŢIONAT zborurile avioanelor Boeing 737 Max 8.

Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

Biroul politici de reintegrare vine cu o precizare cu referință la incidentul produs la Uzina Metalurgică din or. Râbnița, unde ca urmare s-a oprit cuptorul.

Mai multe porturi au fost închise transportului fluvial şi maritim din cauza vântului puternic. De altfel, judeţul Constanţa se află sub avertizare Cod galben de vânt.

"În urma tragicului accident al unui avion Boeing 737 MAX 8 al companiei Ethiopian Airlines (cursa ET302), Agenţia UE pentru Siguranţa Aviaţiei ia toate măsurile pentru a garanta siguranţa pasagerilor. Ca măsură de precauţie, EASA a publicat astăzi o directivă pentru siguranţa aeronautică, în vigoare de la ora 19.00 UTC (21.00, ora României), prin care se suspendă toate operaţiunile de zbor cu toate aparatele de tip Boeing Model 737-8 MAX şi 737-9 MAX în Europa. În plus, EASA a publicat o directivă de siguranţă, în vigoare de la ora 19.00 UTC (21.00, ora României), prin care se suspendă toate zborurile comerciale efectuate de companii care au sedii în ţări terţe cu avioane de aceste tipuri, spre UE sau dinspre UE" , a transmis instituţia marţi seară într-un comunicat postat pe site-ul propriu.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)