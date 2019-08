După marile deportări operate la 13 iunie același an și alături de teroarea sângeroasă împotriva populației pașnice, promovată prin trupele poliției sovietice NKVD, trenurile acestea pot fi calificate ca o crimă ordinară de proporții, în cadrul genocidului bolșevic, în Basarabia anilor 1940-1941. Cu toate acestea, propaganda sovietică a încercat să ungă busuiocul, răsturnând valorile și numind ocupația eliberare, iar jaful cu trenurile pline ca pe o ”virtute militară”.

Un oarecare Constantinov, președinte al ”consiliului comisarilor populari din RSS Moldovenească” se adresează autorităților militare, în special comandamentului Frontului de Sud al URSS, cartierul cărui se afla în orașul Vinița, Ucraina. În telegrama-raport se menționează că din gările Basarabiei, până la 6 iulie 1941, au pornit spre Răsărit o mare cantitate de bunuri încărcate ”în ritmuri rapide”. Au fost expediate în cantități enorme diverse mărfuri, animale vii etc. Pentru o înțelegere mai bună a acestui fapt, dăm citire textului raportului, în traducerea noastră. Documentul este publicat în premieră.

De curând, am descoperit în arhiva militară a Moscovei câteva documente din iunie și iulie 1941, adică de la începutul războiului sovieto-german. Intuind despărțirea sa iminentă de Basarabia, conducerea RSS Moldovenească a hotărît să ia cu sine și o mare parte din patrimoniul basarabean.

Dar iată că, doar peste un an sovietic, care s-a remarcat doar prin teroare și genocid împotriva băștinașilor și în care nu s-a construit aproape nimic – regimul sovietic de ocupație a hotărât să extragă patrimoniul Basarabiei și să-l care în adâncul URSS. Mai mult, acțiunea aceasta de jaf adevărat a fost introdusă în istoriografia sovietică de propagandă, ca un proces pozitiv, aproape ca o bijuterie de ”tactică de război”. Și totul în tandem cu bârfa contra României, care cică ”a jefuit Basarabia”.

Se știe că, în iunie 1940, după ultimatul sovietic Molotov, funcționarii și militarii români în retragere n-au mai reușit să-și ia cu sine peste Prut nici măcar strictul necesar din casă. Nici măcar familiile nu reușeau să le evacueze la timp. Toată agoniseala oamenilor, în cei 22 de ani de regim românesc în Basarabia (uneori agoniseala era de o viață familială) a căzut sub baioneta rusului, luându-și adio de la stăpâni.

Un articol de: George Mârzencu

