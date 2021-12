Ursula von der Leyen condamă tentaiva Moscovei de a „intimida Guvernul reformator al RM printr-o manipulare a aprovizionării cu gaze naturale”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a denunţat tentativa flagrantă a Moscovei de a „intimida Guvernul reformator al Republicii Moldova printr-o manipulare a aprovizionării cu gaze naturale, într-o perioadă în care preţurile energiei sunt mari”.

Declarația a fost făcută la Conferinţa anuală a ambasadorilor.

„Trebuie să ne apărăm societăţile şi democraţiile de acest tip de joc de putere geopolitică cinic. Vom prezenta în curând un nou instrument în vederea descurajării altora să folosească tactici de coerciţie împotriva noastră”, a menționat Ursula von der Leyen.

Preşedinta CE a insistat asupra necesităţii posibilităţii de a-i sancţiona „pe cei care exercită presiuni necuvenite asupra noastră”.

De asemenea, Ursula von der Leyen a menționat că Uniunea Europeană este pregătită să adopte sancţiuni suplimentare împotriva Rusiei, în cazul unei noi agresiuni contra Ucrainei.

„UE va răspunde în mod adecvat oricărei noi agresiuni, inclusiv încălcărilor dreptului internaţional şi oricărei alte acţiuni răuvoitoare faţă de noi sau vecinii noştri, inclusiv Ucrana. Acest răspuns va lua forma unei consolidări şi unei lărgiri a unor regimuri de sancţiuni existente. Iar în plus, suntem pregătiţi să impunem măsuri restrictive suplimentare”, a conchis președinta Comisiei Europene.

Sursa: jurnal.md

The EU continues to fully support Ukraine in the face of the Russian aggression.

We will respond to any further aggressions, by scaling-up and expanding existing sanctions.

We are ready to take additional restrictive measures, in coordination with our partners. pic.twitter.com/Wh7lMlgKUz