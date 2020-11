Vaccinul românesc anti-Covid-19 nu va trebui repetat anual. „Are o memorie de minimum 17 ani, eu cred că este pentru toată viaţa”

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Chicu promite investiții masive în proiectele de infrastructură și în anul 2021, dar are nevoie ca legea să fie votată de o majoritate parlamentară.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Iarna are alt gust dacă prepari acasă supe și mâncăruri din linte. Iar lintea nu este doar un ingredient sănătos, sățios și economic ci este lintea bogată în fibre. Fibrele solubile ajută la procesul de normalizare a nivelului de colesterol din sânge. Tot fibrele...

„Institutul Gamaleya, unde a fost creat vaccinul rusesc, nu-mi spune nimic” Rusia a anunțat marți că a înregistrat primul vaccin anticoronavirus și vestea a fost propagată cu surle și trâmbițe chiar de președintele Vladimir Putin, care a spus că printre cei imunizați se numără una dintre fiicele sale. Mai mult, vaccinul are un nume pe măsură: Sputnik-V. Iată ce spune managerul OncoGen, Virgil PĂUNESCU, despre vaccinul dezvoltat de ruși.

„Eu sunt optimist în ceea ce priveşte vaccinul românesc pentru că noi avem toate datele teoretice, nu practice să spunem că vaccinul pe care îl dezvoltăm are o memorie de minimum 17 ani, eu cred că este pentru toată viaţa, dar minim 17 ani va avea memorie imunologică, în timp ce toate vaccinurile care sunt acum în dezvoltare şi se bazează pe anticorpi nu par să ducă mai departe de 1 an de zile şi vor trebui repetate”, a mai precizat, pentru Antena 3, cercetătorul Virgil Păunescu de la Oncogen.

„Tehnologia noastră este complet diferită, ea nu se bazează pe aceşti nuclei, se bazează pe peptide sintetice şi pe răspuns bazat pe limfocite T citotoxice şi pe imunizare locală, pe imnoglobuline locale IgA în nas şi la nivelul capului, in general la nivelul porţii de intrare”.

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai...

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

