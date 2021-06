Vai, Transnistria! Timpul e împotriva noastră

Analistul politic din România, Dan Dungaciu susține că AUR are șanse mari să ajungă în viitorul Parlament de la Chișinău și că de acest partid va depinde câtă Rusie va...

Am observat unele păreri cu pretenții - că Rusia folosește radicalii naționaliști ca să alimenteze discursul partidelor pro-ruse în Republica Moldova, Ucraina și Georgia. Alt...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Stiinta vindecatoare a dacilor se bucura de atata faima in antichitate, incat remediile folosite de ei erau recomandate de marii medici ai timpului, in scrierile lor. Salvate ca prin minune de...

Sfantul Iustin Martirul si Filosoful este cinstit pe 1 iunie. Sfantul Iustin s-a nascut in jurul anului 100 si a trait in vremea imparatilor romani Antonin cel Pios (138-161) si Marcus...

Sfantul Dorotei a trait in timpul domniei imparatului Liciniu. Sfantul Dorotei a fost episcopul Bisericii din cetatea Tir pana in vremea imparatului Iulian Apostatul, cand, din cauza refuzului de a...

Istoricul A.M. Stoenescu: Traseul de dreapta al României a fost frânt prin uciderea lui Barbu Catargiu.

Înălțarea Domnului se sărbătorește în fiecare an, la 40 de zile după Înviere. Este cea mai importantă sărbătoare creștină, care are loc după Paște.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

În preajma fiecărei campaniei electorale se întâmplă lucruri ciudate. De exemplu, apar dintr-o dată o mulțime de „cetățeni” revoltați, care sunt gata să protesteze împotriva la orice, doar pentru a ieși in evidență sau de a se remarca cu ceva. Vorba...

Angajații unei clinici de înfrumusețare din București sunt acuzați de malpraxis, după ce mai multe cliente au reclamat că au fost desfigurate în urma operațiilor estetice. În plus, angajații, care nici nu aveau drept de practică, făceau intervențiile la mall sau la coafor.

Republica Moldova are deja o rezoluție la ONU în 2018, privind retragerea trupelor ruse de ocupație și a pacificatorilor milotari ruși, dar și angajamentul Rusiei din 1999 de a-și retrage munițiile și soldații care se fac că le păzesc. La Chișinău, acest subiect e trecut sub tăcere, toți au uitat de el. Fără demilitarizarea Transnistriei, nu se face reintegrare. Guvernanții de la Chișinău trebuie să treacă de bariera psihologică și șablonul „soluționare pașnică cu respectarea integrității teritoriale a Republicii Moldova” și să nu mai scoată pe gură prostii de genul război civil.Demilitarizare urgentă! Asta trebuie să ceară Chișinăul. Fără asta, orice promisiune de integrare europeană e apă chioară. Dar în ultimul timp, s-a trecut de la integrare europeană la apropierea de UE, de aderare nu mai amintim. Politicenii de la Chișinău trebuie să stea zi și noapte pe capul ambasadorilor și să-i convingă - demilitarizare și gata. Dar ei nu vor face acest lucru pentru că comunicarea merge în direcție inversă. Ambasadorii sunt cei care îi conving pe pliticienii de la putere ce e bine și ce e rău să facă.

Orice moment în plus dăruit regimului separatist creează oameni ostili Chișinăului, nu pur și simplu ostili, dar oameni care sunt învățați și sunt gata să lupte cu arma în mână împotriva Republicii Moldova. Cu pașii mici, va dispărea necesitatea de reintegrare pentru că nu va mai rămâne ce să integrezi - milițieni separtiști, paramilitari, șefii din structurile forță și familiile lor, securiști și generali cu steluțe rusești și separatiste, funcționarii bugetați de regim plus o mână de oameni care te urăsc.

Orice secundă în plus în care armata rusă stă în Transnistria prelungește genocidul etnic, izolarea și zombarea populației care locuiește acolo prin TV, presă și școală; abuzurile și sfidarea drepturilor omului; și într-un final - înrădăcinarea unui dictaturi de factură rusească. Faptul că Chișinăul reușește printr-o minune să mai păstreze acolo opt școli și licee românești e o realizare mare, ținând cont de incompetența și lipsa de viziune a guvernelor de până acum, cu mici excepții.

Lupta se dă pentru secțiile de votare. Dodon insistă pe votul transnistrean și chiar vrea să deschidă trei secții la Corjova și Tighina care se află sub controlul separatiștilor. Aceasta e trădare de stat și o invitație clară la fraudarea alegerilor. Nu poți lăsa buletinele de vot să se piardă în gaura nagră - Transnistria!Problema e mai veche și mai gravă decât atât. Toate partidele care vorbesc de reintegrare sunt ipocrite și nici nu vor să o facă pentru că le convine această situație și sunt de acord cu politica pașilor mici. Asta avem, cu asta lucrăm.

Chiar dacă nu am rezolvat încă problemele prezentului, pandemia de coronavirus ne ține încă în casă și continuă să facă victime, trebuie să ne gândim totuși și...

Plantele sunt stâlpul ecosistemului pământului. Acestea asigură oxigen și hrană, care sunt necesare pentru supraviețuirea noastră pe pământ. Plantele pot apărea sub...

Girafa este cel mai înalt animal, dar oamenii de ştiinţă nu reuşesc să-şi explice cum au ajuns să aibă gâtul lung. Un renumit zoolog francez, Jean Baptiste de Lamarck, are o...

