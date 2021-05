Vasile Bahnaru: PAS-ul ar proceda corect dacă ar retrage candidatura doamnei Albot

Aproape toate posturile radio și TV din Republica Moldova au, în prezent, o singură temă de discuție: alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie a.c. și, în special, listele pretendenților la fotoliul de deputat, elaborate de formațiunile politice. Un subect aparte îl constituie prezența Natei Albot în lista PAS-ului, aceasta fiind culpabilizată de trafic de droguri. Se pare că persoanele care au constatat acest lucru au dreptate. Nu am nici o pretenție în raport cu această figurantă în listele PAS-ului, întrucât nu am nici norocul, nici nenrocul de a o cunoaște. În definitiv, toți muritorii au păcate, fie mai mari, fie mai mici, vorba mântuitorului nostru Iisus Hristos: cine nu are păcate să arunce cu pietre în mine!



Atitudinea antiromânească și prorusă a Nataliei Davidovici

Problema pe care aș vrea s-o discut aici ar fi următoarea: atenție sporită față de integritatea persoanelor incluse în listele electorale. Mă adresez în special partidelor unioniste și proeuropene, căci asupra acestora este concentrată privirea tuturor, în mod special din partea găștilor politice antiromânești – socialiști, comuniști, stataliști etc., etc., listele cărora abundă în persoane cu integritate dubioasă. Repet, mă adresez în special unioniștilor și proeuropenilor: fiți atenți! PAS-ul ar proceda corect dacă ar retrage candidatura doamnei Albot și a altor virtuale persoane implicate în acțiuni ilegale. Mai mult, recent, Timpul.md. ne informează despre atitudinea consecvent antiromânescă și accentuat prorusă a Nataliei Davidovici , o altă individă controversată în viața politică din Republica Moldova, numită recent sfetnici (adică consilier) prezidențial în probleme interetnice. Cu alte cuvinte, lupul este numit paznic la turma de oi!

O altă problemă discutabilă este includerea în liste a unui număr relativ mare de persoane stabilite în străinătate. Consider că nici aceasta nu pare a fi o soluție tocmai reușită, dat fiiind că persoanele cu studii în străinătate, deși dispun de cunoștințe relativ bune în domeniul lor de specializare, nu dispun de cunoștințe elementare în domeniul istoriei românilor, al limbii și culturii românești. Cea mai mare parte dintre ei trăiesc după principiul. Ubi bene, ibi patria! sau Patria est ibicumque est bene („Patria este oriunde este bine”). Îndemnul acestor expresii a fost acceptat cu brațele deschise de tineretul de la noi care sacrifică sentimentul patriotic în faţa intereselor şi satisfacţiilor personale. Pentru tineretul nostru, expresia a devenit foarte actuală, iar mulți oameni nu o mai interpretează ca lipsă de patriotism atât timp cât compatrioţii noştri plecaţi spre alte zări au făcut acest lucru datorită faptului că vor să ducă un trai mai bun, să acumuleze capital și să revină acasă pentru a edifica un stat de drept. Acest vis s-a dovedit a fi o rătăcire! Ei revin acasă din interes material: să facă bani! În felul acesta ei au devenit continuatorii și adepții, pe baza unor alte principii deghizate cu sloganul pro-european, ai politicii comuniste, socialiste, pahotniciste, usatiste, tkaciste etc., etc. de transformare a activității politice în afacere profitabilă. Deci, într-un fel sau altul toți au acelaș scop: „venitul fără muncă!

Am scris cu durere! În fine, vorba lui Ion L. Caragiale: Dar eu cu cine votez?

Vasile Bahnaru, unionist fără partid.