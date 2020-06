Vatra Dornei - comoara turistică a Bucovinei

Statiunea Vatra Dornei se afla la 89 de kilometri de Bistrita Nasaud si 112 kilometri de Suceava, si este recunoscuta si apreciata in intreaga lume pentru frumusetea ei. Numita si Perla Bucovinei, Vatra Dornei nu inceteaza sa impresioneze turistii de peste tot prin clima placuta, peisaje incredibile si posibilitatile curative.

Vatra Dornei- locul dintre ape

Regiunea Dornelor se afla la confluenta Dornei cu Bistrita Aurie, si este un loc ferit de vanturi. Protejata de Carpatii care strajuiesc intreaga zona, statiunea Vatra Dornei apa Poiana Negri, dispune de un climat placut, temperat continental montan. Temperaturile maxime medii anuale nu scad sub 4.5 grade Celsius, precipitatiile bogate si relieful terasat, favorizand din plin dezvoltarea panzei freatice care iese la suprafata sub forma de numeroase izvoare cu ape minerale. Este zona de unde se alimenteaza cu Floreni si Sarul Dornei.

Vatra Dornei- o statiune pentru toate varstele

Pe langa faptul ca este bogata in ape minerale si peisaje extraordinare, statiunea Vatra Dornei este cunoscuta si pentru faptul ca ofera posibilitati de agrement pentru toate varstele, fara exceptie. Astfel, aceasta este ideala pentru cei care vor sa isi amelioreze problemele de sanatate, pentru cei care iubesc drumetiile si traseele montane, dar si pentru cei care doresc sa practice sporturile de iarna. Totodata, este o zona in care te poti relaxa si odihni, indiferent de varsta, climatul fiind propice pentru o gama variata de afectiuni ale sistemului nervos, cu efecte tonice si stimulante.

Loading...

Vatra Dornei- o statiune pentru ameliorarea problemelor de sanatate

Vatra Dornei ofera numeroase solutii curative naturale pentru ameliorarea problemelor de sanatate. Aici te poti bucura de o cura cu apa carbogazoase, de beneficiile apelor termale, bicarbonate, mangnezice, sulfuroase sau calcice, de namol de turba si chiar de emanatiile naturale de sarurile pure bogate in CO2.

Vatra Dornei- recomandari medicale

Vatra Dornei este o statiune des recomandata de medici pentru ameliorarea si tratarea a numeroase afectiuni. Totodata, este o statiune benefica si pentru cei sanatosi, sau pentru cei predispusi catre imbolnaviri dese. Este recomandata persoanelor surmenate intelectual sau fizic, nervoase, hiperative, inclinate catre sedentarism sau care traiesc si lucreaza in medii toxice.

Statiunea Vatra Dornei ofera solutii de tratament si ameliorare pentru afectiunile aparatului cardiovascular sau locomotor, printre care infarctul miocardic, boli vasculare, hipertensiune, ateroscleroza, artroze, reumatism, spondiloze, afectiuni neurologice, hernie de disc, etc.

Aici se trateaza cu succes si afectiuni ale aparatului respirator, cum ar fi astmul bronsic sau bronsitele, dar si boli ale aparatului digestiv, ginecologice, nevroze, diabet, obezitate sau anemii.

Vatra Dornei- diverse cure

Pentru a trata o gama variata de afectiuni si simptome, cei interesati pot beneficia in Vatra Dornei de numeroase metode de tratament, in special sub forma de bai cu apa carbogazoase sau plante medicinale, impachetari cu namol, impachetari cu parafina, fototerapie, electroterapie, aerosoli cu ape sulfuroasem, etc.

Totodata, rezidentii din centrele din Vatra Dornei se pot bucura de sedinte de kinetoterapie in sala sau acvatica, masaj, reflexoterapie, dietoterapie, etc.

In plus, peisajele fermecatoare sunt ideale pentru drumetii si turism, motiv pentru care la Vatra Dornei nu ai cum sa te plictisesti, indiferent de varsta.

sfatulparintilor.ro