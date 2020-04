Venirea ruşilor - Fragment din romanul „Taina porţilor zăvorâte” de preotul Gherasim Păduraru

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Vitalie Eșanu, Antreprenor IT Recent, Serviciul de Informații și Securitate a luat o listă de site-uri de tip fake news (termen foarte vag definit) de pe website-ul unei organizații și a început combaterea fake news-ului sub umbrela luptei cu COVID-19. Nu mă voi da în...

covid-19 made in moldova

Angajații Ministerului Afacerilor Interne monitorizează în continuare respectarea măsurilor Comisiei pentru Situații Excepționale, în vederea prevenirii răspândirii virusului de tip nou. În prezent, se menține regimul de carantină în mun. Soroca, or. Ștefan...

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că o parte importantă a arealului românesc continuă să fie în afara graniţelor...

Cei care nu puteau achita impozitul se sculau în zori şi se duceau în lumea largă, fiindcă, de stăteau acasă, erau luaţi noaptea de „maşina neagră” - aşa era numită maşina cu care miliţia îi căra pe moldoveni spre adâncurile Siberiei. Groaza cuprinse toată Moldova şi niciun om nu era sigur că va rămâne liber. De nu erai bogat, ai făcut armata la jandarmi sau ai slujit în primărie, sau ai fost ofiţer la români, sau ai neamuri peste hotare, sau te-a pârât cineva că ai zis sau ai avut de gând să zici ceva neplăcut comuniştilor. Chiar şi cei sărmani erau cuprinşi de frică: unii se lăsau influenţaţi de frica generală, iar alţii erau creştini şi iubitori de dreptate - deşi protestau contra regimului numai în prezenţa soţiilor lor. Nu erau cuprinşi de teamă doar oamenii de nimic, care nu aveau niciun principiu în viaţă; leneşii legendari, care parcă juraseră să nu pună niciodată mâna pe uneltele de lucru; săracii, care fie că nu pricepeau nimic, fie că pur şi simplu nu gândeau nimic; tinerii, pregătiţi să înfăptuiască orice fărădelege de care avea nevoie partidul; copiii care şi-au vândut părinţii şi care nu puteau răspunde pentru vorbele lor. De asemenea, erau neînfricate toate haimanalele, care-şi vindeau neamul şi rudele, care ar fi semnat orice scrisoare, ar fi pârât la comandă pe oricine de care comuniştii vroiau să scape şi să-i nenorocească. Preoţii, care au reuşit, s-au refugiat în România, alţii au dezbrăcat caftanele şi s-au angajat la stat. Doar un număr foarte mic de preoţi au îndrăznit să se apropie de altare. Flăcăii şi fetele ascundeau mai adânc cruciuliţele sub cămăşi, iar alţii chiar şi le smulgeau de la piept şi scoteau icoanele din casă. Erau şi din cei care tăgăduiau că sunt credincioşi şi rămâneau creştini numai la ei în suflet. O frică generală cuprinse întreaga Moldovă…

După miting, s-a încins între ţărani o discuţie aprinsă. Unii nu înţelegeau de care anume boieri am scăpat noi, de vreme ce în satul nostru nu au fost boieri niciodată, şi cum pământul nostru poate să devină al nostru, dacă el a fost întotdeauna numai al nostru. Nu înţelegeau ţăranii încă un lucru - cum adică să fie stăpâni, în ţară, muncitorii şi ţăranii, din moment ce stăpâni sunt ruşii? Toată lumea ştia că la noi, în Basarabia, până astăzi au fost stăpâni românii, iar de azi sunt ruşii, dar aceştia ne spun că stăpânii Moldovei vor fi muncitorii şi ţăranii - asta nu încăpea în mintea oamenilor. Dacă noi suntem stăpâni, zise un ţăran bărbos şi hazliu, ia să-i poftim pe ruşi să se care din satul nostru, să vedem dacă au să se ducă. Unii ţărani au observat în cuvântarea rusului o hâtrie vicleană, o cursă sau o primejdie şi poate că toţi ar fi ajuns repede la aceeaşi concluzie, de n-ar fi fost bătrânii, care nu încetau să ne asigure că-i foarte bine de trăit cu rusul. De un singur lucru, totuşi, s-au bucurat toţi - că de azi înainte nu vor mai plăti impozite la stat.

Chiar a doua zi după ce au trecut armatele roşii prin satul nostru, am fost chemaţi, toţi oamenii, la miting. În faţa lumii a vorbit un rus în ruseşte, iar moş Axânte Chivirigă ne tâlcuia în… moldoveneşte. A vorbit foarte mult rusul, însă toată cuvântarea lui se rezuma la aceea că noi deja am scăpat de boieri, că de azi înainte pământul e al nostru - nu al boierilor -, iar stăpâni în ţară la noi vor fi muncitorii şi ţăranii.

Eu m-am bucurat, ba chiar eram entuziasmat că vine rusul. De ce? Cred că singur nu ştiam de ce. Poate de aceea că am avut neplăceri la Lipnic sau poate că, pur şi simplu, „schimbarea domnilor - bucuria nebunilor”. În mod deosebit s-au bucurat bătrânii noştri, care mai trăiseră cândva cu ruşii şi care ne asigurau fericiţi că pe viitor ne aşteaptă o viaţă foarte bună şi foarte îmbelşugată. Mai nemulţumit de rus era tineretul, care s-a născut cu românii, a învăţat la şcoala română şi s-a adăpat din cultura română. Despre comunism, ţăranii ştiau prea puţin, ca să nu zic - chiar deloc. Cu atât mai puţin ştiau ei ce înseamnă Uniunea Sovietică, pe care continuau să o numească Rusia.

Când lumea a văzut că românii pleacă, iar în Basarabia năvălesc ruşii, o parte se bucurau, altă parte se scârbeau, iar cealaltă parte (aş zice, cea mai mare parte) erau indiferenţi. De români am fost mulţumiţi, dar dacă vin ruşii, să vină, mă rog, vom vedea şi altfel de viaţă.

