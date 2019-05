Victor Ponta: Între Dragnea şi Ludovic Orban nu e nicio diferenţă. Orban a sabotat-o pe Turcan şi nu-l vrea pe Rareş Bogdan premier. Moţiunea nu trece

Liderul ProRomânia, Victor Ponta, l-a criticat dur, la Adevarul Live, pe liderul PNL Ludovic Orban, pe care îl acuză că a sabotat candidatura Ralucăi Turcan la şefia Camerei Deputaţilor. Liderul ProRomânia susţine că moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă nu va trece, pentru că acelaşi Orban nu acceptă ca Rareş Bogdan să fie premier. Ponta a dezvăluit că BEC încearcă să atribuie un mandat în plus PSD penru Bruxelles.

- Toţi se aşteptau la o Opoziţie unită şi puternică la votul de ieri pentru şefia Camerei Deputaţilor.

Victor Ponta: Votul de ieri de la Camera Deputaţilor a fost un test. Bătălia adevărată va fi la moţiunea de cenzură. Noi considerăm că trebuie să schimbăm Guvernul. Cel mai mare sabotor e Ludovic Orban. Orban s-a asigurat că nu are voturi Raluca Turcan pentru şefia Cameei Deputaţilor. Nici măcar toţi liberalii n-au votat. Orban e o relicvă a anilor 90. El continuă să atace USR, Pro România şi UDMR, deşi, dacă vrei să treacă moţiunea şi să faci un alt Guvern, trebuie să faci majoritate cu cei care sunt acolo. A înjurat Orban UDMR, apoi a înjurat Pro România, după care ne-a întrebat de ce nu am votat candidatul lor? Suntem masochişti? Îmi face scârbă Orban. Dacă va trece moţiunea, a auzit Orban că nu va fi el premier de la PNL. O să fie altcineva de la PNL. O să fie Rareş Bogdan sau altcineva. El trage sfori, aranjează. Şi dacă nu ajunge el, are grijă să nu treacă nicio moţiune. Am scăpat de Dragnea şi am dat de Orban. Dacă după Dragnea nu scăpăm şi de Orban, n-am făcut nimic. În 2012, am reuşit să schimbăm un Guvern şi am shimbat preşedinţii celor două Camere. Dacă în 2012 îi înjuram pe ceilalţi, nu făceam nimic. Am negociat. Orban nu discută cu nimeni. Ne înjură în fiecare zi la TV.

- Ce ar trebui să facă opoziţia?

Orban a zis că noi suntem comunişti. Şi eu ce să le zic celor din ProRomânia? Să votăm candidatul PNL? Orban o face intenţionat ca să nu ajungă Raluca Turcan preşedinte al Camerei şi Rareş Bogdan premier. Dacă nu poate el să ajungă, să nu ajungă nimeni. Între Dragnea şi Orban nu e nicio diferenţă. Orban a fugit de la locul accientului.

- Să inţelegem că niciodată nu puteţi colabora cu PNL?

Nu. M-a sunat doamna Turcan şi mi-a zis că va candida. I-am spus că eu nu am plecat de la PSD ca să vin la PNL. Ştia toată lumea că nu o vrea Orban pe Raluca Turcan, exact stilul anilor 90. Şi pe mine mă cerţi că nu am votat cu Raluca Turcan? Dacă eu mă duc să le spun celor din Pro România şi le spun să-l votăm pe Orban premier, nu mă lasă. La fel ALDE şi UDMR. Dacă cineva vrea să schimbăm ceva, trebuie să scăpăm şi de Orban. Stăm toată ţara blocaţi într-un individ din anii 90? Parcă e un trabant. Nu vorbeşte nicio limbă străină. Orban parcă e de la Tiraspol.

„ŞANSELE CA O MOŢIUNE DE CENZURĂ SĂ TREACĂ SUNT ZERO”



- Exista teoria că nu e bine ca Opoziţia să intre la guvernare.

Este o prostie. Este cinică. În 2012, mi-au spus mulţi: nu mai fă moţiune de cenzură: lasă-i să se distrugă. Şi am întrebat: dar apoi cine plăteşte? Noi plătim.

-

Să înţelegem ca moţiunea pe care o tot anunţă PNL-ul nu are şanse să treacă?

Cu Ludovic Orban, nicio şansă, pentru că el o sabotează. Dacă vorbeşti cu UDMR, cu Pro România, care nu vrea să ajungă la guvernare, cu ALDE, atunci poţi să treci moţiunea de cenzură. Orban nici nu e în Parlament. El stă afară şi aruncă cu pietre. Şansele moţiunii sunt zero.

Să vorbim şi despre PSD, pentru că ei au fost in prim-plan. Au pierdut alegerile, liderul lor s-a dus la închisoare.

Trebuia să ia în calcul partidul că va fi condamnat. Eu am demisionat, pentru că preşedintele PSD nu poate merge la tribunal. Tu ai fost condamnat şi nu-ţi dai demisia? Ce am văzut la PSD în ultimele două zile a fost „Moartea luI Stalin”, varianta românească. Au ajuns la recordul istoric negativ pentru PSD. În loc să se uite la asta, s-au măcelărit, i-au exclus pe unii care erau lângă Dragnea. Însă nu au votat toţi? Nu era unanimitate? Poporul avea alte numlţumiri. Nu mai e Dragnea şi Codrin, dar aşa îţi recuperezi 1.500.000 de voturi? Dimpotrivă. Se vor duce din ce în ce mai jos.

-

Aţi fost presedintele PSD. Ce credeţi că ar trebui să facă astfel încât să putem spune ca PSD s-a schimbat?

În 2009, am luat o bătaie cumplită la prezidenţiale. PSD a avut un Congres, la două luni după alegeri. Atunci m-am dus la Congres şi am spus: vreţi să mergeţi mai departe şi să luaţi bătaie, sau vreţi să vă schimbaţi? Am câştigat şi am ajuns la cel mai mare scor din istorie în 2012.

- Apropo de ALDE, cum vi se pare şantajul la Calin-Popescu Tăriceanu?

Oribil. Ai ţinut dosarul şase luni, când puteai să dai aviz într-o săptămână. Fix în ziua votului la Cmeră a dat drumul la aviz. Oamenii văd genul acesta de şantaj. Deci pierde PSD; pentru că metodele sunt aceleaşi. S-au schimbat doar nişte feţe în tablou.

- Spuneţi ceva de mandatele pentru Bruxelles.

USR este la egalitate cu PSD la număr de voturi (2 milioane). Faptul că USR este la egalitate cu PSD este o schimbare fudamentală în electorat. PSD şi USR ar trebui să aibă 8 mandate, PNL 9. Vor să mai dea un mandat la PSD. Era o discuţie în BEC: cum să mai dea un mandat la PSD? E acelaşi număr de voturi. Nu poţi să duci PSD la număr egal de mandate cu PNL, ca apoi să spui că nu ai pierdut alegerile.Acest cancer de partid s-a dus în instituţii. Sper să nu îndrăznească să falsifice rezultatul.

- A ajutat PSD pe UDMR sa intre in Parlamentul European ?

Nu. Nici vorbă de voturi pentru UDMR în Dolj, Olt, Teleorman. Ori a avut loc o migraţie a maghiarilor în Sudul ţării, ori e o înţelegere politică pe care nu o cunosc. Dar e ciudat.

PSD s-a mişcat foarte repede. A făcut şedinţe, numiri.

Celor din PSD le e frică de ProRomânia. Vreau să le mai iau 10 deputaţi. Cu scorul pe care l-am luat duminică, aş avea cam 40 de parlamentari. PSD ar rămâne cu jumătate. De asta s-a mişcat repede PSD.

- Dăncila e cumva şefa PSD-ului. Credeţi că, atât cât o cunoaşteţi, se poate menţine la şefia PSD ?

E urmaşa lui Ion Iliescu şi a lui Adrian Năstase. Şi a mea. Poate fi menţinută la conducerea PSD.

- Cine credeţi că e acum mâna forte din PSD?

Paul Stănescu e mâna forte. Se putea mult mai rău.

De ce Dăncilă nu merge până la capăt, să o revoce pe Carmen Dan de la Interne sau să-l revoce pe Vâlcov?

Pălărie de premier pentru doamna Dăncilă e prea mare.

S-a format acel grup de sprijin cu domnul Năstase.

Domnul Năstase şi cu mine am fost singurii premieri ai PSD care erau şi preşdinţi ai partidului. Nu o văd pe doamna Dncilă acolo. Şi mie îmi dădea sfaturi Adrian Năatse. Aşa cum l-am întrebat pe Mugur Isărescu, pe Tăriceanu. Vorbeam şi cu domnul Ciorbea, cu Emil Boc.

- V-a sunat şi pe dvs doamna Dăncilă?

Nu, nu m-a sunat. Am vorbit cu mulţi oameni din PSD. Ei m-au căutat. Unii dintre ei m-au invitat să mă întorc, dar nu cei din conducere. Eu am rămas popular la nivelul doi.

- În vremea lui Liviu Dragnea PSD a facut nişte lucruri precum modificările la Codurile Penale. Ce se intampla cu toate astea ?

Domnul Iohannis îşi face toate modificările cu mâna guvernului Dăncilă. Am înţeles că se desfiinţează Secţia Specială pentru magistraţi prin OUG. Nu se mai votează Codurile Penale, se respinge OUG 114.

- Aţi avut acea experienţă cu votul din diaspora. Există o frica În PSD de votul ăsta din diaspora ?

Da, există. ProRomânia a bătut PSD în diaspora. N-au fost aşa de multe voturi din Republica Moldova. Tot Băsescu a rămas campion. Şi nici eu nu sunt foarte popular în diaspora. Singura soluţie e votul prin corespondenţă sau electronic.

Principala forţă pe dreapta va fi USR. Iar pe partea stângă va fi ProRomânia.

Mai e o lege care poate influenţa alegerile. Primarii în două tururi

Evident că ne dorim şi alegerea primarilor în două tururi. Când mergeţi cu maşina de la Bucureşti la Iaşi sunt vreo trei-patru primari pe care sper să-i văd la ProRomânia.

Sincer, credeţi că poate trece legea asta ? Am senzaţia că cei care au puterea în Parlament nu şi-o doresc.

PSD şi UDMR nu-şi doresc această lege.

- PNL credeţi că-şi doreşte schimbarea acestei legi ?

Nici PNL nu-şi doreşte, pentru că are foarte mulţi primari.

- Renunţaţi la mandatul de europarlamentar ?

O să renunţ, dar întâi îmi iau mandatul, mă duc la Bruxelles să negociez. Staţi să vedem. Şi Mihai Tudose îşi doreşte să facă politică în România. Corina Creţu merge 100% la Bruxelles. Dacă preşedintele Iohannis negociază un portofoliu pentru Comisia Europeană, iar Guvernul propune altceva, vom primi ce rămâne.

- Credeţi că mai sunt posibile alegerile anticipate cum cer unii ?

Nu sunt posibile alegeri anticipate. Mi-aş dori cu ProRomânia, dar nu. Vor vota orice premier ca să nu plece acasă. Jumătate dintre parlamentarii PSD n-ar mai prinde un mandat.

- Dacă ar fi să daţi un mesaj către ceilalţi colegi din Parlament pentru schimbarea guvernului Dăncilă, care ar fi acela ?

Am scăpat de Dragnea, trebuie să scăpăm şi de Ludovic Orban. Trebuie să ne aşezăm toţi la masă, în Parlament şi să negociem.

- Deci Ludovic Orban ar fi singura piedică ?

Da. În afară de Ludovic Orban, nu există altă piedică.