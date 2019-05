VIDEO /// Serialul HBO despre Cernobîl devansează „Game of Thrones” pe IMDb

Petru Cărare s-a născut în data de 13 februarie 1935, în satul Zaim, raionul Căușeni. În 1958 este angajat la revista de satiră "Chipăruş", unde publică versuri satirice şi parodii. Debutul literar are loc în 1959, când traduce un volum de poezii...

Viorica Dăncilă a exclus o demisie a guvernului, dar opoziția ar putea declanșa alegeri anticipate, însă nu mai are mult timp la dispoziție.

"Prin metodă abuzivă a deputatului Chiril Moţpan, încălcare a statutului platformei DA, a fost ales alt preşedinte la Făleşti, fără anunţ dinainte. Am fost invitaţi la sediul partidului pentru a discuta situaţia social-politică din ţară, însă la invitaţia asta au...

În ciuda faptului că a fost difuzat pe 6 mai, mini-seria cu cinci episoade a obținut deja un rating mai mare decât „Game of Thrones” și „Breaking Bad”, potrivit Daily Mail. Show-ul HBO și Sky Atlantic a obținut o medie impresionantă de 9,6 din 10, scor acordat de cei aproape 26.000 de fani. „Chernobyl” dezvăluie povestea reală a evenimentelor tragice care s-au desfășurat în timpul și după dezastrul nuclear din 1986. Din distribuția seriei de filme HBO fac parte Emily Watson, Stellan Skarsgård, Ralph Ineson, Fares Fares, Adam Nagaitis și David Dencik. Pe 26 aprilie 1986, în centrala nucleară Cernobîl din Ucraina, Uniunea Sovietică, a avut loc o explozie masivă care a eliberat material radioactiv de-a lungul Belarusiei, Rusiei și Ucrainei, ajungând până la țările scandinave și din Europa de Vest.

"Chernobyl", serialul HBO care spune povestea uneia dintre cele mai groaznice catastrofe create de om din istorie, se află, la mai puțin de o lună de la lansare, în topul IMDb, înaintea celebrelor serii "Game of Thrones" și "Breaking Bad".

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)