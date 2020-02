VIDEO // Clipul în care PUTIN este parodiat a strâns SUTE DE MII de vizualizări în doar câteva zile

Vladimir Putin, președintele Rusiei, e considerat un lider autoritar. Niște oameni talentați au decis să vină cu un pamflet la adresa sa.



Vladimir Putin e cunoscut pentru faptul că ar conduce Rusia cu mână de fier. E văzut drept un lider autoritar, are viziuni anti-occidentale și-și reduce la tăcere opozanții. Unii chiar mor în circumstanțe suspecte.

Niște oameni au decis să nu se ia prea tare în serios și au venit cu o minunăție de clip în care-l parodiază pe președintele Rusiei. Și, ca să-ți faci o idee despre unde se duce treaba, află că primele versuri sună cam așa:

My name is Vlad, you might say that I am bad

But really – I’m quite nice if you look into my eyes

Ceea ce, în traducere, înseamnă cam asta:

Numele meu este Vlad, ai putea spune că-s rău

Dar, de fapt, sunt destul de drăguț dacă te uiți în ochii mei



Ți-am captat atenția? Hai să vezi despre ce e vorba.