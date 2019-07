VIDEO / Formula 1: Red Bull Racing a stabilit un nou record la schimbarea pneurilor: o secundă şi 88 de sutimi

Formula 1 a anunţat stabilirea unui nou record privind rapiditatea cu care a fost schimbat un set de pneuri la un monopost într-o cursă din Marele Circ, potrivit News.ro.



Mecanicii echipei Red Bull Racing au schimbat, duminică, în turul 46 al Marelui Premiu al Germaniei, pneurile maşinii conduse de olandezul Max Verstappen într-o secundă şi 88 de sutimi.

Precedentul record aparţinea tot echipei Red Bull. La 14 iulie, în turul 13 al Marelui Premiu al Marii Britanii de la Silverstone, cele patru pneuri ale maşinii pilotate de francezul Pierre Gasly au fost schimbate într-o secundă şi 91 de sutimi.

La Hockenheim, Verstappen a obţinut a doua victorie din acest sezon, stabilind totodată cel mai bun timp pe un tur de circuit.



FASTEST F1 PIT STOP EVER! ⏱😮@redbullracing take the @DHL_Motorsports Fastest Pit Stop Award in Germany 👀

With a new F1 world record time of 1.88s 🥳#F1 #GermanGP pic.twitter.com/XvJBADylUg