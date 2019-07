VIDEO / Leo Messi, roşu direct în Argentina - Chile 2-1! Decizia arbitrului a surprins pe toată lumea

Leo Messi părăseşte Copa America cu capul plecat. Căpitanul Argentinei a fost eliminat în finala mică cu Chile după o altercaţie cu Gary Medel. Incidentul s-a petrecut în minutul 37 al partidei când argentinienii conduceau deja cu 2-0 după golurile lui Aguero şi Dybala. Meciul s-a încheiat cu victoria Argentinei cu 2-1, după ce Vidal a redus din handicap din penalty în minutul 60.

Messi l-a îmbrâncit pe adversarul său aproape de linia de margine, în timp ce Medel încerca să protejeze mingea să iasă afară. Agresivitatea lui Messi l-a înfuriat pe Medel care a ripostat ca un cocoş de luptă. Nici Messi nu a făcut pasul înapoi, iar cei doi au fost în pragul încăierării ca doi pitbull.

Santiago Arias a fost primul care a intervenit să-i despartă, însă conflictul a luat amploare după ce jucătorii şi staff-ul de pe bănci au ripostat.

Imagine getting a red card for this. What exactly did Messi do here??#ARG #CHI #ARGCHE #CopaAmerica pic.twitter.com/J4F3sjcnUE