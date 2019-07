VIDEO / SIMONA HALEP E CAMPIOANĂ LA WIMBLEDON // Halep a rescris ISTORIA tenisului din ROMÂNIA! Victorie REGALĂ pe iarba de la Londra

Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) e campioană la Wimbledon 2019! A trecut de Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), scor 6-2, 6-2.

Is there any part of Centre Court @Simona_Halep didn't cover?! 💨 #Wimbledon pic.twitter.com/lA8Y3a6Vjw

CORESPONDENȚĂ GSP: Luminița Paul, specialistul Gazetei Sporturilor in tenis, și fotoreporterul Raed Krishan sunt acum la Londra, de unde transmit pentru cititorii GSP toate detaliile despre finala Halep - SerenaHalep a început meciul la un nivel astronomic. Simona a avut răspuns la absolut toate tentativele ofensive ale americancei. Serena a fost obligată să forțeze primul serviciu, fiind autoarea unor ratări de-a dreptul hilare, mingea depășind spațiul de serviciu cu zeci de centimetri.

Primele patru game-uri au adus o situație unică. Americanca nu izbutise nicio lovitură câștigătoare, în timp ce Simona avea zero în dreptul erorilor neforțate. Românca a folosit inteligent întreaga suprafața a trenului, a speculat urcările neinsiprate la fileu ale adversarei, reușind câteva passing-uri de efect și ducând scorul la un neverosimil 4-0. În game-ul cu numărul 6, sora mai mică a familiei Williams a aplaudat clipe bune lovitura scurtă în cross reușită de jucătoarea noastră.

Tenisul simplu, curat, nu neapărat flamboaiant al Simonei a dus la închiderea setului inaugural după doar 27 de minute, scor 6-2.

Setul secund a demarat sub semnul echilibrului. Ambele jucătoare și-au câștigat primele două jocuri de serviciu, apoi Halep a forțat! Simona a continuat să servească la cote fantastice, iar defensiva a avut pe alocuri accente eroice. Americana și-a pierdut treptat din vitalitate, exasperată de jocul de metronom al primei campioanei din istoria României de la Wimbledon. Cel mai tensionat game a fost cel cu numărul 7 al setului secund. Halep l-a tranșat cu o lovitură magică, un forehand perfect în lung de linie.

Ultimul game a fost unul blitz. Finalul ideal pentru două săptămâni de vis.

FINAL » Simona Halep - Serena Williams 6-2, 6-2



"Have you ever played a better match than that?"

"Never!"@Simona_Halep speaks as a #Wimbledon champion for the first time... pic.twitter.com/0VRfeD628L