VIDEO / Un tânăr ucrainean, prins pe Otopeni transportând 18 capsule cu cocaină în stomac

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Epava unei nave romane a fost descoperita in largul coastelor unei populare statiuni din estul Ciprului, Protaras, renumita pentru plajele sale.

La sase decenii de la consumarea ei, colaborarea Hitler-Stalin, 'autentificata' de acordurile dintre cei doi prezinta inca pete albe. Am constatat-o deja atunci cand arhivele rusesti ne-au relevat contributia de fond a liderului sovietic la redactarea Pactului din 23 august 1939, o constatam, o...

În Suabia curățenia este una din trăsăturile naționale. Însă cândva în această parte a Germaniei nu era atât de curat, chiar din contra – localnicii aruncau liniștit toate deșeurile sub curte.

Dacă noua guvernare crede că cel mai mare dușman al său e Partidul Democrat și e suficient să distrugă tot ce alimentează acest partid și totul va fi bine, greșește amarnic. Noua guvernare are un dușman mult mai puternic, care are șanse reale să o răpună, și acesta se numește...

După externare, acesta a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic ilicit internaţional de droguri de mare risc.

Până duminică tânărul s-a aflat într-o unitate spitalicească din Capitală, sub escortă, în vederea aplicării unor proceduri medicale care să conducă la eliminarea capsulelor cu droguri din organism.

Acesta fost prins pe 26 iunie pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București, el călătorind din direcţia Sao Paolo, via Barcelona. ”Aici, în baza unei analize de risc, efectuate de polițiști de frontieră, a fost selectat pentru control specific antidrog. Chiar dacă, la controlul bagajelor nu au fost identificate droguri ascunse, pasagerul a fost examinat și cu aparatul X Ray din dotarea Poliției de Frontieră, fiind observate, în stomacul bărbatului, 18 caşete cu substanţă”, informează Poliția Română.

