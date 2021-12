VIDEO/ 30 de oameni au murit într-un incendiu pe un feribot, în Bangladesh

Cel puţin 30 de oameni au murit într-un incendiu care a izbucnit pe un feribot care naviga pe un râu din sudul Bangladeshului, au anunţat vineri autoritățile, transmite digi24.ro.

Un reprezentant al pompierilor, citat de dpa, a declarat că focul de pe vasul cu două punţi a izbucnit la primele ore ale zilei. Feribotul naviga pe râul Sugandha din districtul Jhalakathi, la aproape 150 km la sud-vest de capitala Dhaka.

32 dead in #Bangladesh ferry fire, 100 others injured. boat caught fire in a river in Jhalokati state in Bangladesh, about 200 kilometers south of #Dhaka pic.twitter.com/zqtkfa5AnA