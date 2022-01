VIDEO/ Căderi masive de zăpadă în Turcia. Aeroportul din Istanbul este închis iar drumurile sunt blocate

Autoritățile turce au oprit toate zborurile pe aeroportul din Istanbul din cauza căderilor masive de zăpadă. Ninsorile abundente au oprit, de asemenea, unele dintre cursele de feribot din Istanbul, au închis mai multe drumuri și au cauzat probleme șoferilor.

Suspendarea zborurilor pe aeroportul din Istanbul a fost prelungită și marți.

„Suspendarea operațiunilor de zbor a fost prelungită până la ora 10:00 GMT pe 25 ianuarie din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile”, se arată într-un mesaj de pe pagina de internet a Aeroportului.

La nivel național, Autoritatea pentru Dezastre și Situații de Urgență a declarat că aproximativ 4.600 de persoane au fost blocate din cauza vremii și peste 6.700 au fost duse în adăposturi.

There is a snowstorm in İstanbul and thousands of people (if not more) are stuck in snow blocked roads, including some of my friends. Please pray for them to return their homes and families safely 💜 pic.twitter.com/AxRn650pQF