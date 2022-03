VIDEO/ Clipe de panică în aeroportul din Italia. O bucată de tavan s-a prăbuşit din cauza rafalelor puternice de vânt

Au fost momente de panică pe Aeroportul Falcone e Borsellino din Palermo, Italia, închis temporar noaptea trecută după ce plăci de rigips s-au prăbuşit din tavan, din cauza vântului puternic. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Aeroportul internațional ”Falcone e Borsellino” e din nou funcţional, după ce a fost închis temporar noaptea trecută. O porţiune de acoperiş din gips-carton s-a prăbuşit într-unul din terminale, din cauza vântului extrem de puternic, relatează Corriere della Sera.



Clipe de panică în aeroportul din Palermo



Nimeni nu a fost rănit, după prăbuşirea tavanului



Cod portocaliu de furtuni în Italia





Incidentul s-a petrecut în jurul orei 22:30, provocând panică printre călătorii care aşteptau la porţile de îmbarcare 1 şi 8. Planul de urgenţă al aeroportului a fost pus în aplicare imediat, iar oamenii au fost evacuaţi, în siguranţă. Nimeni nu a fost rănit din cauza peretelui prăbuşit, însă erau riscuri mari ca pasagerii să se calce, la propriu, în picioare, cuprinşi de teamă.Imaginile publicate pe reţelele de socializare surprind busculada creată în aeroport, în timp ce terminalul e învăluit de un nor de praf.„E cineva prins sub dărâmături?”, se întreabă oamenii, confuzi. Din fericire, însă, temerile lor nu s-au adeverit şi totul s-a terminat cu bine.Italia se află în prezent sub Cod portocaliu de furtuni puternice. Rafalele de vânt au provocat mai multe incidente, iar şase zboruri care urmau să ajungă la Palermo au fost redirecţionate spre aeroportul din Catania.