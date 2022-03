VIDEO/ ”De ce nu i-aţi tăiat urechile?”. Furia unui general rus care a luptat şi în Siria, poreclit ”măcelarul din Mariupol”.

Generalul rus Mihail Mizintsev, supranumit "măcelarul din Mariupol", ar fi fost înregistrat în timp ce îi făcea unui subaltern reproşuri înfiorătoare. Într-un apel telefonic, l-ar fi certat că nu i-a retezat urechile unui soldat prins că nu-şi purta uniforma în mod corespunzător.

Generalul rus Mihail Mizintsev, care conduce asediul orașului ucrainean Mariupol, ar recurge la pedepse înfiorătoare pentru a-şi pedepsi subalternii ”indisciplinaţi”. Militarii ar plăti scump pentru greşelile lui, după cum reiese şi dintr-o înregistrare audio a unui apel telefonic.

Potrivit Daily Mail, ar fi vorba despre o convorbire telefonică între Mizintsev, supranumit ”măcelarul din Mariupol”, şi un militar de grad inferior. În timpul discuţiei, generalul pare nemulţumit că unui soldat prins că nu-şi purta corect uniforma nu i-au fost tăiate urechile. Bărbatul întreabă, furios, de ce acesta nu a fost pedepsit şi de ce ”încă nu şchiopătează”.



„Uită-te la nemernicul ăla care stă acolo şi ne priveşte cu ochi de bovină, îmbufnat”, exclamă Mizintsev, conform înregistrării audio publicate de Olexander Scherba, fostul ambasador austriac al Ucrainei.„De ce mai rămâne? Şi de ce trebuie să-mi mai pierd timpul cu mizeriile tale? Când ești șeful unei unități, te ocupi de problemele astea. (...) De ce nu are faţa mutilată? De ce nu i-a tăiat nimeni urechile? De ce nu șchiopătează încă acest idiot?”, lansează un tir de întrebări generalul rus.

„Noaptea, când iese afară, să-l salte un grup de agresori necunoscuţi. Sar pe el şi-l iau la bătaie, îi dau peste faţă cu o sticlă ...”, mai sugerează acesta în timpul convorbirii telefonice.

⚡️Ukrainian Intelligence Service has released a recording of a conversation between Russian Army Colonel-General Mikhail Mizintsev and his soldiers pic.twitter.com/iJm2E2CYEP