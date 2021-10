VIDEO/ Dorin Chirtoacă pleacă din politică: ,,Am încercat să găsesc energie pentru a merge înainte, însă, am rămas consternat”

Liderul Partidului Liberal (PL), Dorin Chirtoacă, a anunțat că se retrage din politică, asta după ce potrivit lui „autoritățile Republicii Moldova nu au constatat”, că dosarele în care este vizat sunt „politice”. „Am încercat să găsesc energie pentru a merge inainte. Acum 3 săptămâni, însă, am rămas consternat, să văd cum procurorii regimului Plahotniuc - D. Robu, V. Furtună, V. Morari - sunt promovați”, a menționat Chirtoacă într-o scrisoare adresată partenerilor din Europa și SUA, transmite unimedia.info.

„Din păcate, autoritățile R.M nu au constatat până în prezent, că dosarele mele sunt politice, deși au făcut-o în alte 38 de cazuri.

Evident că acestea te demotivează să mai continui să te implici, să mai faci ceva, pentru Republica Moldova și pentru democrație. Totuși, am încercat să găsesc energie pentru a merge înainte.

Acum 3 săptămâni, însă, am rămas consternat, să văd cum procurorii regimului Plahotniuc - D. Robu, V. Furtună, V. Morari - sunt promovați. Or, ei sunt cei care au fabricat dosarele mele, la comanda lui Plahotniuc și Dodon. D. Robu este cel care și-a permis, pe 24 mai 2018, să compare CtEDO cu organul genital masculin... cel care l-a insultat pe avocatul Gheorghe Malic, spunând că are față debilă.