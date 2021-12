VIDEO/ Imagini apocaliptice în Turcia, din cauza unei furtuni puternice: Cinci persoane au decedat

Cinci oameni au murit și 63 au fost răniți în urma unei puternicei furtuni care a lovit în ultimele două zile regiunea Marmara din Turcia, potrivit digi24.ro.

„Cinci persoane şi-au pierdut viaţa şi alte 63 au fost rănite în dezastrul provocat de furtuna Libeccio în regiunea Marmara", a declarat pe Twitter ministrul turc al Sănătăţii, Fahrettin Koca.

#BREAKING The traffic flow congested on North Marmara Highway after some vehicles were knocked over by the violent storm. #istanbul #Turkey #Lodos #Fırtına https://t.co/irXkYhLBTy pic.twitter.com/foESgwXK00

This was a storm in Istanbul 🇹🇷 yesterday.

Every time you hear about plans for a new oil well or SUV or airport expansion or beef farm, that means more of this and worse. pic.twitter.com/aHkGoQqh9p