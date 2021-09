VIDEO. În nordul Germaniei o tornadă formată pe apă, a ajuns pe uscat

Cel puțin șapte oameni au fost răniți și mai multe clădiri avariate, după ce o tornadă formată pe apă, în nordul Germaniei, a ajuns pe uscat.

Rafalele puternice au luat pe sus mai mulți oameni și i-au aruncat în apă, alții au fost loviți de obiectele purtate de vânt.

Acoperișurile mai multor case au fost avariate. Trombele marine, nume dat tornadelor pe apă, sunt coloane de aer care se formează în general în zonele calde, cu umiditate ridicată.

Kiel, Germany

Video Thread #Kiel

Authorities have declared the 'tornado' as a waterspout, which trashed the city.

Members of a local rowing club were injured, three seriously, when they were thrown into the trashed the city of Kiel as it made landfall on Wednesday.

