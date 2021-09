VIDEO. Prim ministrul canadian Justin Trudeau a fost atacat cu pietre de către protestatari, în timpul unei vizite electorale

Prim ministrul canadian, Justin Trudeau a fost atacat cu pietre de către protestatari, în timpul când acesta efectua o vizită electorală în Ontario.

Se întorcea la autobuz după ce a vizitat o fabrică de bere, când mai multe persoane au aruncat în direcția lui cu pietre.

Justin Trudeau nu a fost rănit în urma incientului, relatează BBC.

Trudeau a convocat alegeri anticipate la mijlocul lunii august, în speranța de a forma un guvern majoritar, în care partidul său liberal de centru-stânga să dețină cele mai multe portofolii. Dar campania sa a fost întreruptă de demonstrații împotriva campaniilor de vaccinare anti-Covid-19 și a altor restricții.

În urmă cu o săptămână, premierul canadian a fost nevoit să anuleze un miting electoral, după ce o mulțime de protestatari furioși au sabotat evenimentul. Vorbindu-le jurnaliștilor din avionul de campanie după incidentul din Ontario, Trudeau a spus că ar fi fost lovit în umăr și a comparat incidentul cu momentul în care o femeie a aruncat în el cu semințe de dovleac, în 2016.

Justin Trudeau is so hated by Canadians that people are risking jail time to throw rocks at him.

