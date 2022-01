VIDEO/ Spînu a vorbit cu Miller despre amânarea avansului de 63 de milioane de euro pentru câteva zile

Pentru consumul de gaze din luna ianuarie 2022, Moldovagaz trebuie să plătească Concernului rus Gazprom un avans de 63 de milioane de euro. Viceprim-ministrul Andrei Spînu a declarat că Moldovagaz nu dispune de toată suma, iar la moment are capacitatea de a achita doar 30 – 35 de milioane de dolari. Respectiv, deficitul este de 25 de milioane de de euro, transmite realitatea.md.

În acest sens, ministrul a declarat că a avut luni, 10 decembrie o discuție cu directorul Gazprom, Alexei Miller în care a discutat despre disponibilitatea gigantului rus privind amânarea acestui avans pentru un termen de 10 – 20 de zile. Acest lucru ar permite ca Moldovagaz să poată achita acest avans. Deocamdată o decizie finală în acest sens nu a fost luată.

„Luna decembrie va fi închisă integral, pentru luna ianuarie, deficitul prognozat de Moldovagaz este de 25 de milioane de euro. Vorbim de avansul care ar putea sa nu ajungă. Ieri am avut o discuție cu domnul Miller în care am încercat să înțelegem care este disponibilitatea pentru a avea o amânarea plății pentru acest avans pentru 10-20 de zile, ca Moldovagaz să poate să achite această sumă. Rămânem în discuții. Săptămâna viitoare, cel mai probabil luni, va avea loc și consiliu de observatori a Moldovagaz cu participarea reprezentanților Gazprom și Guvernului Republicii Moldova în care se va discuta și acest aspect Suma avansului pe care trebuie să-l plătească Moldovagaz este de aproximativ 63 de milioane. Adică Moldovagaz are capacitatea de a achita 30 – 35 de milioane de dolari”, a declarat Andrei Spînu.

De asemenea, Spînu a mai declarat că Executivul nu ia în calcul un nou ajutor de stat pentru Moldovagaz. În schimb se analizează asupra altor opțiuni prin care distribuitorul de gaz să fie ajutat să achite acest avans, precum contractarea unui credit bancar sau amânarea plății unor impozite.

„Sunt în discuții cu mai multe bănci pentru obținerea unui credit. Dar sunt și alte mecanisme prin care Moldovagaz ar putea fi ajutată. De exemplu amânarea unor plăți către anumiți furnizori sau anumite impozite, dar încă nu avem o claritate exactă care ar putea fi ele.”, a menționat Andrei Spînu marți, în cadrul unei conferințe de presă”, a mai spus ministrul.

Amintim că ieri, 10 ianuarie, Moldovagaz a anunțat că începând cu 1 ianuarie, prețul de achiziție al gazelor naturale furnizate de Gazprom a crescut cu aproximativ 190 de dolari. Majorarea prețului din ianuarie în comparație cu cele din noiembrie și decembrie se datorează creșterii continue a cotațiilor la bursele europene de gaze, precum și a costului coșului de produse petroliere, cu care este corelat prețul de achiziție al gazului.