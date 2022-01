VIDEO/ Ucraina a primit primele rachete antitanc din Marea Britanie pentru a se apăra de o invazie rusă

Marți, Ucraina a primit, primele rachete antitanc din Marea Britanie, pentru autoapărare, după ce Rusia a concentrat aproximativ 120.000 de soldați la granița sa. Secretarul britanic al Apărării, Ben Wallace, a anunțat că Marea Britanie și-a luat angajamentul de a ajuta la reconstruirea marinei ucrainene după invazia Crimeei de către Rusia în 2014, transmite cotidianul.md.

Potrivit presei locale, transportul conține și sisteme de rachete NLAW, concepute pentru a distruge tancurile de luptă și alte vehicule blindate și au fost dezvoltate în comun de Suedia și Marea Britanie.

Ministrul adjunct al Apărării, Anatoli Petrenko, a transmis că armele „vor fi folosite exclusiv în scopuri de apărare”, pentru a proteja trupele și civilii împotriva „oricăror acțiuni care ar putea escalada”.

De asemenea, și secretarul britanic al Apărării a subliniat că armele au strict un scop defensiv.

„Ucraina are tot dreptul să-și apere granițele și acest sprijin îi sporește și mai mult capacitatea de a face acest lucru. Permiteți-mi să fiu clar: acest sprijin este pentru capacități de arme cu rază scurtă și clar defensive; nu sunt arme strategice și nu reprezintă nicio amenințare pentru Rusia; trebuie să le folosească în autoapărare. Ne dorim să fim prieteni cu poporul rus, așa cum am fost de sute de ani. Și există o lume în care putem stabili o relație reciproc avantajoasă cu Rusia. Încă am speranța că diplomația va prevala. Este decizia președintelui Putin dacă alege diplomația și dialogul, sau conflictul și sancțiunile”.