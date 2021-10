VIDEO/ Un avion Air India a rămas blocat sub un pod în timp ce era transportat

Un avion Air India a rămas blocat sub un pod din capitala Delhi. Video-ul care a viralizat pe internet, scrie BBC.

Avionul scos din uz ar fi fost vândut și a rămas blocat în timp ce era transportat de către noii proprietari.

Într-un clip video postat pe Twitter se vede cum mașini trec pe lângă fuselajul avionului, ale cărui aripi par să fi fost demontate.

Jurnalistul care a filmat avionul și a pus clipul video pe Twitter a distribuit și o declarația Air India, în care compania aeriană spunea că nu mai are nicio legătură cu aeronava în cauză.

"Este o aeronavă scoasă din flota Air india, care a fost vândută. Transportul a avut loc noaptea trecută de către noii proprietari. Air India nu mai are nicio legătură cu aceste avion", se arată în comunicatul liniei aeriene.

Oficialii aeroportului din Delhi au declarat pentru publicația Times of India că "avionul cu siguranță nu aparține flotei aflate pe aeroport" și că "este posibil ca șoferul să fi făcut o greșeală în timp ce transporta aeronava".

Clipul video s-a viralizat pe Twitter și YouTube, mulți întrebându-se cum a rămas avionul să rămână blocat. Pe măsură ce clipul a ajuns la tot mai mulți oameni, unii au spus că avionul era blocat sub pod de câteva zile.

Acest incident a adus aminte de unul similar petrecut în 2019, când o altă aeronavă veche a companiei Air India a rămas blocată sub un pod în timpul transportului.

#WATCH An @airindiain plane ✈️ (not in service) got stuck under foot over bridge. Can anyone confirm the date and location?

The competition starts now👇 pic.twitter.com/pukB0VmsW3