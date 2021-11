VIDEO/ Un încediu puternic a izbucnit într-o gospodărie din localitatea Peresecina: Victime nu au fost raportate

Ieri, în localitatea Peresecina, raionul Orhei, a izbucnit un incendiu. Imaginile de la fața locului au fost publicate de către Vasile Costiuc, liderul partidului Democrația Acasă.

Apelul la 112 a fost recepționat în jurul orei 21:22. Potrivit IGSU, ar fi vorba despre o casă în care erau depozitate lemne și materiale pentru construcții, transmite Știri.md.

La fața locului au intervenit pompierii voluntari din cadrul Postului de Salvatori și Pompieri Peresecina. A doua echipă antrenată în misiune a fost echipajul de pompieri din cadrul Detașamentului Salvatori și Pompieri sectorul Râșcani, iar a treia echipă detașată a fost din cadrul Centrului Republican de Instruire.

În final, pompierii au reușit localizarea incendiului către ora 22:20, însă până la alertarea acestora focul s-a extins spre o suprafață de peste 100 m2.

În urma incendiului nu au fost raportate victime. Cauza și circumstanțele cazului urmează să fie stabilite.

"Cu regret am fost martor la o tragedie a unei familii care a rămas fără casa în urma unui incendiu de proporții. Am transmis în direct de la fața locului cum arată serviciile statului, care au fost puse la pământ de politicienii incompetenți și corupți care au condus statul nostru în ultimii 30 de ani. Unde sunt investițiile în autospeciale? Pentru cei care comentează aiurea nu poți înlocui oamenii profesioniști alergând printre picioarele lor doar că să demonstrezi ca faci și tu ceva util și nu în ultimul rând pot să vă spun că am piciorul stâng traumatizat și abia merg. Probabil cel mai simplu este să comentezi pe Facebook și să dai sfaturi gratuite. Minte și judecată dreaptă (comentatorilor de serviciu) trolii știți voi ai cui", a menționat Costiuc.