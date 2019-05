VIDEO Arnold Schwarzenegger, atacat violent de un bărbat în timpul unei vizite în Africa de Sud

Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al Californiei, a fost lovit cu picioarele în spate de către un bărbat în timpul unui concurs la care participa în Africa de Sud, actorul postând imaginile pe rețelele de socializare, transmite Mediafax. Pe imagini, Arnold Schwarzenegger, în vârstă de 71 de ani, este filmat vorbind cu fanii în timpul unui concurs la evenimentul "Arnold Classic Africa", din Johannesburg, în momentul în care un bărbat în lovește în spate, din săritură, cu ambele picioare.

Ulterior, fostul guvernator și-a asigurat fanii, pe Twitter, că este bine. “Vă mulțumesc, dar nu există motive de îngrijorare. Am crezut că am fost îmbrâncit de mulţime, ceea ce mi se întâmplă des. Mi-am dat seama că am fost lovit abia atunci când am văzut filmuleţul, ca voi toţi. Mă bucur că idiotul nu mi-a întrerupt intervenţia pe Snapchat”, a transmis Arnold Schwarzenegger.



And if you have to share the video (I get it), pick a blurry one without whatever he was yelling so he doesn’t get the spotlight.



By the way... block or charge? pic.twitter.com/TEmFRCZPEA