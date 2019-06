VIDEO REZUMAT /// EURO U21: Anglia vs România 2-4 / Tricolorii, cu un pas în semifinale după un final NEBUN de meci

România are echipă, România are viitor! După ce au învins Croația (4-1), "tricolorii" au mai produs o victimă la Campionatul European de tineret învingând cu 4-2, pe Stadionul "Dino Manuzzi'' din Cesena, selecționata Angliei. Pușcaș (76' din penalti), Hagi (85'), Coman (89' - contribuție imensă a portarului Henderson și '93) au adus încă trei puncte și Naționala Under 21 a țării noastre este cu un pas în semifinalele competiției.



Au evoluat echipele:

ANGLIA U21: Henderson - Dasilva (Abraham '77), Clarke-Salter, Kenny, Tomori - Dowell, Barnes (Sessegnon '46), Gray - Mount, Calvert-Lewin, Maddison (Foden '57). Antrenor: Aidy Boothroyd

ROMÂNIA U21: Radu - Manea, Nedelcearu, Pașcanu, Fl. Ștefan - T. Băluță, Cicâldău - Man (Dragomir '74), I. Hagi (Nedelcu '87), Ivan (Coman '63) - Pușcaș. Antrenor: Mirel Rădoi

Au marcat: Gray ’79, Abraham ‘87 / Puşcaş ’76 (penalti), Ianis Hagi ’85, Coman ’89, ‘90+3

Clasament Grupa C:

1. România (8-3) 6 puncte

2. Franța (3-1) 6

3. Anglia (3-6) 0

4. Croația (1-5) 0

Programul grupei C:

18 iunie 2019: România – Croația 4-1, Anglia - Franța 1-2

21 iunie 2019: Anglia – România 2-4, Franța – Croația 1-0

24 iunie 2019: Franța – România (Cesena, 22:00), Croația – Anglia (San Marino, 22:00)

Desfășurarea livetext a partidei dintre România și Anglia:

FINAL DE MECI! România învinge Anglia cu 4-2! Tricolorii sunt cu un pas în semifinalele Campionatului European!

'90+3 INCREDIBIL! Florin Coman preia pe piept și execută un voleu de senzație la vinclu. România conduce Anglia cu 4-2!

'90+3 Gray încearcă să repete faza primului gol, însă nu mai plasează la fel de bine mingea și Radu prinde cu siguranță.

'90+1 Abraham reia cu capul, mingea se lovește de transversală.

'90 Radu scoate șutul lui Abraham. De la margine sunt arătate patru minute de prelungiri.

'89 Goooooool România! Florinel Coman trage de la distanță, Henderson scapă incredibil mingea în poartă.

'88 Nedelcu intră în locul lui Ianis Hagi.

'87 Tammy Abraham înscrie cu un șut pe jos... Suntem din nou egalați după câteva secunde...

'85 Ianis Hagi îl driblează pe Tomori și înscrie cu un șut pe jos la colțul scurt! Henderson nu a avut nicio șansă!

'84 Radu scoate de la vinclu lovitura de cap trimisă de Calvert-Lewin. Englezii forțează și mai trimit o dată peste poartă.

'79 Englezii execută rapid o lovitură liberă, mingea ajunge la Gray și acesta îl învinge pe Radu cu un șut plasat, la colțul lung...

'77 Abraham intră în locul lui Dasilva.

Dragomir luptă foarte bine în apărare și obține posesia.

Atacantul lui Palermo primește cartonaș galben pentru că și-a scos tricoul. Fanii români cântă din ce în ce mai tare!

'76 Pușcas trimite fără emoții, pe jos, lângă bară, Henderson rămâne pe centrul porții și România conduce Anglia cu 1-0!

'75 Penalti pentru România! Florinel Coman fentează și este faultat în careu de Kenny!

'74 Vlad Dragomir intră pe teren în locul lui Dennis Man.

'72 Englezii sunt tot mai insistenți, intrarea lui Foden a adus multă energie în atacul acestora. Radu strigă "Eu!" la o minge, coechipierii îl ascultă.

'70 Gray încearcă să trimită mingea în careu, aceasta este oprită de Manea cu mâna, însă arbitrul a considerat că jocul poate continua. VAR a confirmat decizia acestuia.

'68 Foden trage pe lângă poartă de la 19 metri. Șutul său nu a prins suficient efect.

'67 Dasilva centrează foarte bine, Calvert-Lewin sare peste Pașcanu, dar trimite peste poartă. Rădoi oferă sfaturi de la marginea terenului.

Românii pun presiune, șutul lui Băluță este respins în corner. Pașcanu lovește cu capul, dar nu îi pune probleme lui Henderson.

8.440 de spectatori se află pe stadionul din Cesena.

'63 Prima schimbare făcută de Rădoi: Florinel Coman îi ia locul lui Ivan.

'60 Foden trage la colțul scurt din unghi, dar Radu este la post și respinge foarte bine. La o fază care a urmat, Maddison trage cu mult efect, pe jos, Radu se întinde și scoate excelent în lateral, unde vine Gray și trage la colțul lung. Șutul său a fost deviat în corner.

'59 Cicâldău își face curaj și trage la poartă, dar ratează complet șutul.

'56 Maddison se întinde pe gazon și cere schimbare. Phil Foden, vedeta englezilor, intră pe teren.

'55 Pușcaș pornește o cursă în flancul stâng, își așteaptă colegii, centrează, însă Man trimite cu capul peste poartă.

Pușcaș se luptă cu Tomori pentru o minge, dar românul se dezechilibrează și pierde duelul.

'52 Gray trage la colțul lung, dar ratează ținta.

'49 Ianis Hagi driblează în careu, trage la colțul scurt, dar Henderson trimite în corner.

'47 Maddison centrează în fața porții, Pașcanu respinge în corner. Ștefan scoate cu un plonjon de pe linia porții în ultimul moment.

'46 Băluță vede primul cartonaș galben al partidei, după un fault la Mount.

A început repriza secundă. Barnes a fost înlocuit cu Sessegnon, Rădoi nu a făcut schimbări la pauză.

Pauză la Cesena. Fără gol deocamdată, după ce românii au început în forță, însă s-au văzut dominați în ultimele minute.

'45+1 Radu este pe fază la șutul lui Mount din afara careului și respinge, Pașcanu le-a acordat un corner englezilor.

'42 Băluță respinge cu capul în aut la centrarea lui Maddison din lovitură liberă.

'39 Nedelcearu renunță la masca de protecție și se resimte. Meciul este întrerupt timp de două minute.

'38 Radu scapă mingea la o centrare din flancul stâng al atacului englez, însă portarul român calmează în cele din urmă faza.

Englezii au adunat 240 de pase în primele 37 de minute, românii doar 82.

'34 Șutul lui Maddison din afara careului trece pe lângă poartă.

'32 Pușcaș scapă singur în flancul stâng, faza continuă, tricolorii înscriu prin Man, însă golul nu este validat pentru poziția de offside în care se afla atacantul lui Palermo.

'30 Pașcanu intervine la șutul lui Mount, englezul cere henț, faza continuă și mingea este respinsă în cele din urmă în corner.

Atât Cicâldău cât și Ivan alunecă în mai puțin de 10 secunde.

'23 Manea respinge șutul lui Maddison.

Barnes îl faultează pe Ianis Hagi, arbitrul îi spune englezului că la următorul fault va primi cartonaș galben.

'15 O minge care se îndrepta spre poarta lui Radu este deviată în corner. Ștefan se apără bine și scăpăm cu bine.

'14 Dennis Man este găsit singur de Hagi, după o fază purtată de Pușcaș. Șutul lui Man este respins din nou de Henderson.

'10 Cicâldău faultează. Lovitură liberă de la 25 de metri pentru englezi. Șutul lui Maddison trece peste zid și puțin pe lângă vinclul porții lui Radu.

Românii din tribune sunt încântați de acest început de meci.

'7 Ivan preia pe piept în careu, rămâne singur cu portarul, dar voleul său trece pe lângă poartă...

'6 Ivan este găsit în flancul drept, acesta trage violent la colțul scurt, Dean Henderson respinge în corner.

'3 Prima ocazie a României! Ianis Hagi șutează puternic de la 30 de metri, mingea prinde efect, însă Henderson scoate cu piciorul în ultimul moment.

'1 Englezii au lovitura de start.

Pe Stadio Dino Manuzzi se aude "Deșteaptă-te, române". Tricolorii își pot croi "altă soartă" la acest Campionat European.