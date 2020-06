VIDEO: Surorile Osoianu au înregistrat un cântec popular pentru coloana sonoră a jocului video „The Last of Us Part II”

Jocul video „The Last of Us Part II” a fost numit „jocul unei generații” și este foarte popular printre pasionați.

În prezent, la invitația celor de la PlayStation România, surorile Osoianu au înregistrat o melodie pentru coloana sonoră a acestuia.

Surorile Osoianu constituie un ansamblu etnofolcloric familial alcătuit din 5 membre - Ileana, Iulia, Valentina, Romelia și Maria Osoianu. Surorile Osoianu s-au născut în satul Horești, raionul Fălești, Republica Moldova.

Loading...

Inițiativa este una inedită, dar interpretarea este una foarte mișto, mai ales că vorbim despre un cântec popular, adaptat noii generații.

Melodia se numește „Prin valea umbrei morții sau Cântecul lui Ellie” și își dorește să se transpună perfect pe destinul personajului central, urmărit de emoții și curaj.

Jocul continuă povestea cuplului format din Ellie și Joel.

La cinci ani după călătoria lor plină de pericole prin Statele Unite, Ellie şi Joel şi-au găsit o viaţă liniştită în Jackson, Wyoming.

După un eveniment violent care distruge această pace, Ellie porneşte într-o călătorie pentru a-şi găsi dreptatea şi liniştea interioară. În timp ce îi vânează pe cei responsabili, unul câte unul, ea se confruntă cu repercusiunile fizice şi emoţionale ale acţiunilor sale.