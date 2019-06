Viitoarea luptă electorală se va da între un PAS fortificat şi PSRM

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Polițiștii de frontieră din punctul de trecere Sculeni au depistat un tânăr moldovean, ascuns într-un autocar de rută. Fără acte, înghemuit și camuflat sub bancheta din spate, acesta își crease un plan să ajungă la București, cu trecerea neobservată la...

Şi pentru că ştie asta, o să se milogească la Maia Sandu ca data viitoare să meargă tot în blocul ACUM la alegeri. Numai că guvernul acesta e guvernul PAS, în primul rând, şi toate dividendele de imagine se vor duce la Maia Sandu, iar aceasta nu le va împărţi cu el, pentru că şi ea are oameni în spatele ei. Oameni care şi ei vor ceva.

O să-l coste la vot, data viitoare. Şi el ştie asta, dar probabil naş-su mai avea (mai are) poliţe de plătit la Moscova.

