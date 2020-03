Viitorul Parteneriatului Estic după 2020

O nălucă bântuie prin politica din cele doua state românești – năluca… fricii. Departe de mine ideea de a face din zisele lui Karl Marx un etalon al gândirii și al exprimării, cu atât mai puțin o unitate de măsură utilă în analiza politică. Am ajuns însă...

În legătură cu şedinţa comună de la Iaşi a guvernelor de la Bucureşti şi Chişinău am reţinut două declaraţii, ambele simbolice, făcute de doi moldoveni. Una aparţine socialistului I. Dodon din R. Moldova, a doua - prim-ministrui român Mihai Răzvan Ungureanu.

Nebunia ia sfarsit. Mercur a fost retrograde de la mijlocul lui februarie, in zona Pestilor, adica fix zodia-Kriptonita pentru Mercur. Ratiunea a “zburat”, cosmarurile s-au ridicat din adancurile fiecaruia si nimeni n-a avut de ales. Toata lumea a trebuit sa infrunte valul. Dar,...

Osama bin Laden a fost principalul suspect al atentatelor din 11 septembrie 2001 de la New York, în urma cărora şi-au pierdut viaţa aproape 3.000 de cetăţeni. După o supraveghere secretă, ce a durat luni întregi, a locului unde se bănuia că se află ascunzişul...

In centru, noaptea se prognozeaza 3 grade, iar maxima zilei va fi de 14 grade.

În pofida acestor evoluții importante, cooperarea dintre UE și țările Parteneriatului Estic va continua să fie influențată de evoluțiile politice interne din cele șase țări și de ambițiile politice ale autorităților din regiune de a avansa sau nu în relația lor cu UE. Anul 2020 reprezintă un an electoral pentru multe țări din regiune. În Azerbaidjan, s-au desfășurat alegeri parlamentare în februarie, care au fost, însă, organizate cu numeroase încălcări ale regulilor, atestate de către experți electorali internaționali, inclusiv de către Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. În octombrie 2020, Georgia va avea alegeri parlamentare. Până în luna august 2020, în Belarus, se vor desfășura alegeri prezidențiale. În noiembrie, Republica Moldova va avea alegeri prezidențiale. În același timp, prioritățile partenerilor sunt diverse și nivelul ambițiilor de integrare europeană al acestora este diferit.

