Vine factura: Brexitul a costat Marea Britanie 170 mld. dolari

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Turcia nu putea ceda ceea ce nu-i aparţinea, pentru că Poarta otomană n-a fost niciodată suverană asupra ţărilor române. Poarta însăşi recunoscuse acest lucru, când la Carlovitz, presată de poloni să cedeze Moldo-Valachia, ea răspunse că nu are dreptul de a face...

Sâmbătă, 11 ianuarie 2020, a avut loc prima ședință din noul an a Consiliului Politic Național al Partidului Popular Românesc.

Târgul de Crăciun din or. Taraclia a devenit principala atracție a sărbătorilor din această iarnă în regiunea de sud a țării. Organizat la inițiativa fostului primar de Orhei, Ilan Șor, după modelul celui de la Orheiland, Târgul de la Taraclia este vizitat de...

„Privind dincolo de anul 2020, ne aşteptăm ca puseul de creştere din acest an să fie unul excepţional“, a declarat Hanson.

Deşi acordul încheiat de Johnson la sfârşitul anului trecut cu Uniunea Europeană a eliminat pericolul iminent al unui divorţ fără acord, premierul britanic mai are de negociat noile acorduri comerciale. Astfel apare o nouă potenţială ameninţare la sfârşitul anului.

Dan Hanson, economist la Bloomberg Economics, estimează că în total costul Brexitului va atinge 200 miliarde de lire sterline până la sfârşitul acestui an în condiţiile în care nesiguranţa va continua să inhibe companiile şi consumatorii.

Potrivit estimărilor Bloomberg Economics, costul economic al Brexitului a ajuns deja la 130 miliarde de lire sterline (170 mld de dolari), alte 70 miliarde de lire sterline urmând să fie adăugate până la sfârşitul acestui an.

