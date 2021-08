Vitali Şişov, opozantul din Belarus, a fost găsit spânzurat într-un parc din Kiev

Vitali Șișov, militant belarus, şef al unui ONG care își ajuta compatrioţii, care au fugit din Belarus din cauza represiunii lui Lukașenko, a fost găsit spânzurat într-un parc din Kiev, la o zi după ce a dispărut.

Într-un comunicat al poliției se spune că: ,, Şişov, şeful Casei belaruse în Ucraina (CBU), a fost găsit spânzurat într-un parc din Kiev, nu departe de casa lui".

În urma verificării poliţiştii au ridicat de la faţa locului telefonul mobil şi câteva lucruri personale ale lui Şişov.

Poliţia a pornit o anchetă pentru "crimă cu premeditare", şi urmează să investigheze toate posibilităţile, inclusiv și "o crimă deghizată ca sinucidere", s-a mai menționat în declaraţie.

Într-o dimineaţă de luni, partenera lui Şişov, a alertat poliţia după ce acesta a ieşit la alergat şi nu s-a mai întors.

"Nu a mai dat niciun semn. Am căutat în toată zona în care acesta obişnuia să alerge, dar nu am găsit nimic. Am alertat poliţia. Au venit cu câini, şi o anchetă este în curs de desfăşurare", a declarat un membru CBU.

CBU a mai spus că serviciul de localizare de pe telefonul lui Şişov a fost deconectat, iar el nu purta nicio brăţară de fitness.

Poliţia dar și mai mulţi voluntari au pornit căutări, folosind și câini, în zona în care bărbatul alerga, dar totul a fost fără rezultat.

Majoritatea belaruşilor fug din ţara lor, frecvent în Ucraina, Polonia şi Lituania, din cauza represiunilor a preşedintelui Lukaşenko.

Autoritățile din Belarus îi consideră criminali și revoluționari violenți pe protestatarii regimului Lukașenko, aceștia mai spunând că acțiunile represive ale forțelor de ordine sunt adecvate și necesare.