Vitalie Pârlog a prezentat un raport anual al Comisiei de control a dosarelor din cadrul INTERPOL

Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

Premierul Viorica Dăncilă a participat la activităţile prilejuite de introducerea în serviciul de luptă permanent poliţie aeriană, sub comandă naţională, a aeronavelor F-16 Fighting Falcon.

”În cadrul Adunării Generale, care a avut loc la Dubai, am pus accent pe reformele interne, recursul efectiv al reclamanţilor, expertiza în materie de tratament a datelor, accesul reclamanţilor la informaţii, restricţiile de oferire a informaţiilor de către state în condiţii clar stabilite, adică când e vorba, spre exemplu, de securitate naţională. Am vorbit şi despre modalitatea în care sunt examinate de către Comisie toate dosarele aflate în competenţa sa, menţionând că acestea sunt tratate luându-se în calcul specificul lor şi toate circumstanţele aferente. Ne străduim să luăm în calcul specificul activităţii fiecărui serviciu poliţienesc, asigurând şi echilibrul în raport cu drepturile fundamentale ale omului”, a declarat Vitalie Pârlog. Acesta a mai spus că activitatea sa în cadrul INTERPOL contribuie la promovarea imaginii Republicii Moldova. ”În primul rând, aş vrea să menţionez că este o premieră pentru Republica Moldova să aibă exponenţi la acest nivel în cadrul INTERPOL. Înţeleg responsabilitatea ce-mi revine în acest sens şi mă strădui să-mi fac bine lucrul, conştientizând că ceea ce fac eu se răsfrânge şi asupra imaginii ţării noastre în general. Deşi, ţin să menţionez, că în tot ceea ce fac sunt totalmente independent. Avem atribuţii clar stabilite de documentele statutare ale INTERPOL şi mă strădui să le respect întocmai”, a precizat Vitalie Pârlog.

