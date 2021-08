Vizita lui Kozak demonstrează că Moldova nici sub noua autoritate politică nu se va îndepărta prea tare de Moscova

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aflat sub presiune din cauza sancţiunilor dictate de Uniunea Europeană, a cerut marţi sprijin suplimentar din partea Rusiei, în...

Satul Zaluceni din raionul Florești are propriul său drapel și stemă. Președinta țării, Maia Sandu, a semnat decretul în acest sens, transmite Știri.md.

Declarația președintelui american Joe Biden conform căreia Rusia nu are nimic altceva în afară de petrol şi arme nucleare i-a nemulțumit pe oficialii de la Kremlin. Potrivit acestora,...

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Numele Furdui are o istorie complicată şi foarte interesantă.

Japonia, astăzi, 6 august, comemorează 76 de ani de la bombardamentul atomic de la Hiroshima. Comemorarea din acest an vine cu o controversă legată de refuzul Comitetului Internaţional Olimpic...

Ofițerii Direcției investigații ”Centru” a Inspectoratului Național de Investigații a IGP, sub conducerea Procuraturaturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), a reușit să deconspire un grup criminal organizat și specializat în...

La bordul unei nave ancorate în portul sirian Latakia, a avut loc o explozie puternică, scrie The Times of Israel, citând mass-media de limbă arabă și Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului. Explozia s-ar fi soldat cu victime, iar nava ar avea legături cu Iranul, potrivit mai multor...

Germania a anunţat miercuri arestarea unui rezident britanic care lucra la Ambasada Regatului Unit din Berlin, sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei. Suspectul ar fi oferit informaţii serviciilor ruse în schimbul unei plăţi în bani gheaţă.

Și mai e ceva. Opinia publică trebuie să știe cine pe cine a invitat la dialog în plin centrul capitalei Republicii Moldova: Maia Sandu pe Dmitri Kozak, prin Ministerului ei de Externe; ori Dmitri Kozak pe Maia Sandu, prin Ministerul rus de Externe, via Nicu Popescu, noul ministru moldovenesc de Externe? În materie de diplomație asemenea detalii sunt extrem de importante, mai ales în cazul în care în ecuația acestei relații este implicat un stat cu atâtea fețe, cum este Federația Rusă al lui Putin și un ministru moldovean de externe care a mai călcat prin blide.

Asta deoarece vizita pe viu a lui Kozak la Chișinău ar fi o demonstrație practică a faptului că Republica Moldova nici sub noua autoritate politică nu se va îndepărta prea tare de zona de influență a fostul centru imperial de care a ținut-o strâns legată Dodon. În fond, vizita asta și arată: Maia Sandu, Igor Grosu și Natalia Gavriliță au lansat pupici virtuali în toate zările geopolitice, dar, iată, primul demnitar de rang înalt primit în carne și oase în R. Moldova după instalarea administrației Sandu este un mahăr rus, nimeni altul decât Dmitri Kozak, trimisul special al lui Putin, autorul proiectului, mereu viu pentru ruși și mereu mortal pentru noi: cel de federalizare a Republicii Moldova, adică de transformare a ei într-un model satelitar transnistrean, gestionat de ruși.

Solstiţiul de vară are loc anul acesta luni, la ora 06:32, ziua de 21 iunie fiind cea mai lungă din an şi marcând începutul verii astronomice. Durata zilei va fi de 15h 32m, cea a...

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

Ziua internațională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare,...

