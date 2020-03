Vlad Filat despre comunicatul CEDO: Un prim pas...

Echipa de avocați care mă reprezintă va analiza sub toate aspectele comunicatul parvenit de la Înalta Curte, pentru a decide asupra acțiunilor care urmează a fi întreprinse ulterior.

În cauza penală în care am fost vizat s-a procedat contrar acestor interdicții legale. Declarațiile înalților oficiali de stat privind vinovăția, făcute în ședința parlamentului din 15 octombrie 2015, au avut ca și efect crearea în societate a unei false percepții despre vinovăție și vicierea fundamentală a întregului proces penal începând de la aplicarea arestului pe toată durata procedurilor, examinarea cauzei cu ușile închise, respingerea cererilor de examinare a martorilor, respingerea cererilor de dispunere a expertizelor, etc.

În particular, CtEDO a solicitat ca Guvernul Republicii Moldova să dea explicații, în special la faptul în ce măsură declarațiile făcute de către reprezentanții statului în cadrul ședinței Parlamentului din 15 octombrie 2015 (atunci când am fost lipsit de imunitate parlamentară și, ulterior, reținut de procurorii anticorupție) au respectat prezumția de nevinovăție, garantată de art. 6 par. 2 din CEDO.

În această cerere adresată CtEDO a fost invocată încălcarea dreptului la libertate și siguranță, în particular datorită menținerii în arest pe întreaga durată a procedurilor în fața instanțelor naționale. S-a indicat și asupra încălcării prezumției de nevinovăție de către înalți oficiali. Or, acești din urmă, prin declarațiile sale, au influențat negativ derularea întregului proces penal.

