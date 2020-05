Vlad Filat: Republica Moldova, quo vadis? „Timpul nu mai are răbdare cu noi”

Suntem europeni prin istorie, cultură, identitate și trebuie să înțelegem că putem fi ajutați dacă știm ce vrem, dar mai ales unde vrem să fim. Republica Moldova are nevoie de o nouă redefinire ca stat, de la o linie geopolitică clară pînă la un proiect de țară multi-sectorial care să nu ne lase din nou în periferia lumii dezvoltate. Profesionalizarea politicii și redefinirea intersului național este nu doar o necesitate, dar ține de însăși existența și viitorul acestui stat în noua reașezare geopolitică și, mai ales, geoeconomică. Vremea jocurilor și a norocului a trecut. Timpul nu mai are răbdare cu noi.

În perioada cînd am condus guvernul Republicii Moldova, dincolo de stabilitatea economică internă, prioritățile executivului au fost racordarea ireversibilă la spațiul economic și valoric european, accesul la noile tehnologii prin atragerea investițiilor cu valoare adăugată ridicată și crearea unor instituții funcționale și durabile. Pe unele am reușit să le ducem la îndeplinire, altele au eșuat, și mi le asum, iar altele au fost deturnate de terți, inclusiv de unii parteneri de coaliție.

