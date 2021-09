Vladimir Andronachi este pus sub învinuire în dosarul fraudei bancare

Fostul deputat PD, Vladimir Andronachi, astăzi a emis o declarație în care anunță că i-a fost înmânată, săptămâna trecută, prin intermediul soției sale, o citație de primire a ordonanței de învinuire pe dosarul fraudei bancare.

„Consider cu certitudine că citarea mea anume în perioada când sunt plecat din țară, precum și modalitatea cum a fost efectuată această procedură, constituie un abuz din partea organului de investigație. De asemenea, faptul că din 2014, anume acum, brusc, s-au găsit circumstanțe pentru a fi cercetat într-un dosar la care nu am și nu pot să am nicio atribuție, reprezintă o limitare a dreptului meu la apărare și a prezumției nevinovăției. Având în vedere toate circumstanțele ale celor întâmplate, și anume: ale falsurilor și dezinformărilor publice propagate de unele instituții media afiliate PAS, ardoarea și insistența cu care conducerea PAS și exponenții puterii au promovat aceste minciuni prin declarații publice defăimătoare și calomnioase, faptul că echipa de investigație este formată din membri de familie ai membrilor PAS, constituie elemente ale scopului de persecutare politică a mea și ale familiei mele”, a declarat Vladimir Andronachi, invocând anumite materiale în presă în care a fost vizat.



Instituțiile de drept nu au anunțat despre punerea sub învinuire a lui Vladimir Andronachi în dosarul fraudei bancare. PAS, deocamdată nu a comentat aceste acuzații.