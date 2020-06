Vladimir Putin sugerează că va candida pentru un nou mandat în 2024: „Trebuie să lucrăm, nu să căutăm succesori”

Putin, care se află la putere de două decenii, este cel mai longeviv lider rus sau sovietic de la Iosif Stalin. El s-a aflat în fruntea ţării fie ca preşedinte, fie ca premier, din 1999, iar acum are 67 de ani. El a sugerat că, dacă modificările constituţionale nu ar fi aprobate sau dacă el nu ar mai candida, în doi ani va începe căutarea unui posibil succesor şi acest lucru ar fi contraproductiv.

Dar modificările constituţionale propuse, aprobate deja de parlament şi avizate de Curtea Constituţională, ar reseta la zero mandatele de până acum ale lui Putin. Ele elimină cuvântul "consecutiv" şi permit preşedintelui în funcţie la momentul intrării în vigoare, adică Putin, să candideze la realegere indiferent de numărul mandatelor pe care le-a exercitat până acum.

''Nu exclud posibilitatea de a candida pentru această funcţie dacă acest lucru este stipulat în Constituţie. Vom vedea''. "Încă nu am luat nicio decizie", a spus Putin într-un interviu pentru postul Rossia 1 al televiziunii de stat, difuzat duminică.

