Voronin, asigurat cu Mercedes, pentru că s-a plictisit de automobilul său „Skoda Superb”. Acesta este procurat din banii publici

Comunistul Vladimir Voronin, s-a plictisit de automobilul său „Skoda Superb” și i-a solicitat Guvernului să fie asigurat cu un „Mercedes” de ultimă generație. Acesta a spus că are nevoie de acest automobil pentru ,,munci în folosul oamenilor''.

Fiind îmbrăcat la costum și cu ochelari de soare, comunistul a spus că va fi un deputat de temut pentru guvernarea Partidului Acțiune și Solidaritate.

„Acesta e Mercedesul din garajul Guvernului. Fiecare fost președinte are un așa automobil. Snegur, Lucinschi, Timofti”, a spus Voronin, după ședința de astăzi a Parlamentului.

Comunistul, de asemenea a mai fost întrebat dacă nu îi este jenă să aibă parte de o asemenea mașină, în condițiile în care confortul său este asigurat din banii publici.

„Eu nu știu, așa e scris în regulament. Asta nu e hotărât de mine. Eu am luat acest Mercedes cu jumătate de an în urmă. Câți ani eu nu mai sunt președinte? Cât? Din 2009, da… Acesta nu e confort. Asta eu trebuie să lucrez”, a spus Voronin, după care a urcat cu greu în automobilul care îi este asigurat de stat.