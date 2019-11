Votul pentru Comisia von der Leyen este dat miercuri în Parlamentul European

Noua Comisie Europeană este votată miercuri, de la ora 13:00, în Parlamentul European, după ce preşedintele Comisiei Ursula van der Leyen îşi prezintă echipa şi discută cu europarlamentarii obiectivele sale.

”Începând cu ora locală 9.00 (10.00 ora României), Ursula von der Leyen, Preşedintele ales al Comisiei Europene, îşi va prezenta echipa comisarilor desemnaţi (validaţi deja de către comisiile de specialitate în cadrul audierilor recente) şi va discuta obiectivele noii Comisii alături de eurodeputaţi”, conform unui comunicat al PE.

În urma dezbaterii, fiecare grup politic se va reuni pentru a discuta intenţiile de vot.

Votul de la ora 12.00 (13.00 ora României), vot prin apel nominal cu majoritate simplă, este precedat de declaraţii ale liderilor grupurilor politice, în ordinea inversă a mărimii grupului.

La ora locală 13.30 (14.30 ora României), este programată o conferinţă de presă a preşedintelui Parlamentului European, David Sassoli, şi a preşedintelui ales, Ursula von der Leyen.

România este reprezentată în Comisia van der Leyen de Adina Vălean, care deţine portofoliul Transporturilor.

Liderii principalelor grupuri europarlamentare au vorbit marţi, la Strasbourg, despre viitoarea Comisie Europeană şi votul de miercuri. Socialiştii consideră că noul Consiliu de comisari „e cea mai bună variantă”, chiar dacă, „luaţi în parte”, comisarii nu ar fi trecut de acest vot. Verzii spun că nu îi împiedică să meargă mai departe, în timp ce PPE aşteaptă un vot majoritar. GUE, care reprezintă stânga şi extrema stângă, a anunţat că nu va vota noua comisie.

Iratxe García Pérez (Spania), preşedinta grupului social-democrat, a declarat marţi, la o întâlnire cu presa: „Dacă i-am lua în parte, niciodată nu am avea o Comisie Europeană. În ansamblu, este cea mai bună variantă pe care o putem avea, având în vedere manevra făcută. Această Comisie trebuie să îşi demonstreze capacitatea. Nu toţi comisarii sunt perfecţi pentru noi, dar, ca întreg, este cel mai bun Consiliu de comisari. Votul este individual şi sunt convinsă că vom demonstra încă o dată puterea noastră”.

Phillippe Lamberts (Belgia) şi Ska Keller (Germania), preşedinţi ai verzilor, au punctat că abţinerea grupului la votul de miercuri înseamnă că „nu îi împiedicăm să meargă mai departe”.

„Aştept să vedem cu ce vin”, a spus Lamberts. „Mulţi lideri ai mişcării pentru mediu aşteaptă să luăm măsuri. Nu vrem ca cei care ne-au votat, tot mai mulţi, să fie dezamăgiţi”.

Legat de noua Comisie, el a continuat: „Trebuie să fim sceptici. Nu suntem nici pro, nici contra. Trebuie să demonstrăm, ca grup, că suntem uniţi. Două treimi din grupul nostru sunt membrii noi. Oamenii sunt liberi să aibă o opţiune. Nu suntem un partid cominist chinez, dar trebuie să arătăm că suntem de acord unii cu alţii”.

În legătură cu comisarul propus de Ungaria, Keller a declarat: „Credem că cineva care este atât de aproape de Viktor Orban nu e în măsură să vorbească despre statul de drept”.

Manfred Weber (Germania), preşedintele grupului PPE din Parlamentul European, aşteaptă un vot majoritar pentru Colegiul condus de Ursula von der Leyen. Legat de absenţa comisarului britanic, el a afirmat: „Britanicii nu se pot aştepta ca noi să aşteptăm până se hotărăsc. Am pierdut deja destul timp. Cred că putem merge mai departe”.

Liderii grupului de stânga şi extremă stângă GUE/ NGL, Manon Aubry (Franţa) şi Martin Schirdewan (Germania), au anunţat că nu vor vota noua comisie. Ei au acuzat presiuni făcute de von der Leyen, deşi nu au oferit detalii concrete, şi au contestat felul în care s-au derulat audierile.

„Membri ai staff-ului au fost folosiţi pentru a face presiuni. Am auzit de la alţi colegi şi am văzut că presa a scris ceva despre asta. Nu vorbesc în numele lor, dar ştiu că asta se întâmplă”, a spus Manon Aubry. „Von der Leyen a fost aleasă cu câteva voturi. În plus, a fost prima dată când trei comisari propuşi au fost respinşi şi nu există proiecte ambiţioase. Nu vom vota Consiliul comisarilor. Nu va servi oamenilor şi nici mediului”.

Schirdewan a adăugat că von der Leyen a discutat cu grupul său. „Nu ne-a făcut nicio promisiuni, dar ştia ce trebuie să sublinieze. Am vorbit despre salariul minim, despre sărăcie, despre lupta împotriva sărăciei în Europa şi despre cum putem îmbunătăţi lucrurile. Totuşi, am rămas fără răspunsuri clare. (...) Cred că are o majoritate solidă pentru mâine”.

În cazul unui vot favorabil, comisia condusă de Ursula von der Leyen îşi va începe mandatul pe 1 decembrie.