Vrei să începi noul an cu dreptul? Iată 6 sfaturi pentru tine

Campania națională de înverzire a plaiului a demarat anul acesta pe 13 noiembrie, sub genericul ambițios „PLANTEAZĂ-ȚI VIITORUL”. Zeci de instituţii de stat, private, locale...

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Numele Coşcodan provine de la o poreclă care are la bază termenul zoologic coşcodan ce numeşte „o specie de maimuţă cu coada foarte lungă”, termen pătruns la români din...

1 decembrie este ziua naţională a României şi are o însemnătate specială în societatea noastră. Totodată, această zi marchează un eveniment istoric foarte important:...

Numele Miclăuşeanu are la bază prenumele unguresc Miklós, formă ungurească a prenumelui Nicolae.

Sfanta Varvara a trait in timpul imparatului Maximian (284-305), la Heliopolis. Din cauza frumusetii sale trupesti este inchisa intr-un turn, de tatal sau Dioscor. Acest tata pagan considera...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Dictatorul bielorus, Alexander Lukașenko a rămas la putere după un an de proteste de stradă, condamnări internaționale și sancțiuni, iar acum are un nou plan pentru a-și păstra controlul asupra țării în anii următori, relatează Politico.

În ultimii 15 ani, moldovenii au fost furați de miliarde de lei prin schemele la importul de energie electrică. Jefuiți în cel mai direct sens al cuvântului, pentru că în urma acestor scheme am plătit mult mai mult, direct din buzunarele noastre, în facturile...

Cei mai mulți dintre noi poartă în viața de zi cu zi un bagaj de amintiri dureroase. Și chiar dacă ai obiceiul să renunți în mod regulat la emoțiile negative, o curățare generală a acestora la începutul anului este extrem de binevenită.Poate că nu îți dai seama, dar, probabil, că ai fost prea dur/ă cu tine în ultimul an și ar fi bine să te ierți pentru tot ce ai făcut. Niciunul dintre noi nu este perfect, cu toții facem greșeli. Cere-ți scuze dacă ai nevoie. Ia-o de la capăt fără să-ți mai porți resentimente. Învață-ți lecția și mergi mai departe.Până la urmă, o rezoluție este o promisiune pe care ți-ai făcut-o. De aceea este important să te ții de ce ți-ai promis.Din dorința de a salva o relație sau de a fi mai bine văzut de către șefi sau colegi, unii dintre noi începem să ne străduim mult prea mult, doar pentru a mulțumi sau a impresiona pe cineva. Însă un astfel de comportament consumă foarte multă energie. De aceea, în 2022, în loc să îți schimbi comportamentul în încercarea de a-i impresiona pe alții, pregătește-te să-ți accepți defectele și să nu mai pui atât de mult accent pe părerea altora.Oricât de generos/oasă ai fi, să tot acorzi șanse acelorași persoane s-ar putea să nu fie o idee prea inspirată, pentru că acele persoane pot să folosească mărinimia ta în beneficiul lor. Deci în 2022, cel mai indicat ar fi să acorzi aceste șanse cu o mai mare moderație și numai cui merită.Acesta poate fi un moment bun pentru a face o planificare financiară, cum ar fi crearea unui cont de economii sau pentru a te gândi la variante de a evolua pe plan profesional. Sper că vei ține cont de aceste sfaturi utile și îți vei aduce energia la un alt nivel în 2022!

2021 a fost un an greu, plin de provocări, căderi și lecții? Dacă da, atunci acest articol este pentru tine, pentru că aici vei găsi șase sfaturi care te vor ajuta să începi anul 2022 cu dreptul.

Pe 6 şi 9 august 1945 forţele aviatice ale Statelor Unite au lansat bombele nucleare Little Boy şi Fat Man peste oraşele japoneze Hiroshima şi Nagasaki. Pe 26 aprilie 1986, reactorul numărul...

O femeie din SUA a mărturisit că a mâncat cenușa soțului ei mort și spune că a ajutat-o să piardă aproximativ 19 kilograme, scrie The Sun.

Israelul a detectat un prim caz de infectare cu subvarianta Delta Plus a coronavirusului. Purtătorul subvariantei este un copil de 11 ani venit din Europa. Potrivit Times of Israel, acesta...

Actorul Alec Baldwin a ucis accidental o femeie şi a rănit un bărbat, după ce a tras cu un pistol de recuzită în timpul filmărilor pentru un western, în New Mexico.

Doi diplomaţi ruşi au părăsit Kosovo sâmbătă după ce au fost declaraţi persona non grata de Priştina, care îi acuză de ameninţare la adresa securităţii naţionale,...

Serviciile germane de securitate cred că bărbatul găsit mort lângă ambasadei Rusiei de la Berlin, despre care s-a spus că a căzut de la etaj, era un agent sub acoperire al FSB,...

