Vremuri grele pentru băieţii duri

Ultima criză a Turciei este cu atât mai tragică pentru că nu era inevitabilă. Țara este un important centru regional cu o populație de 81 de milioane de locuitori și este un punct de legătură între Occident, Orientul Mijlociu și Asia Centrală. Are potențialul de a deveni un motor economic al regiunii. Însă politicile lui Erdoğan duc economia Turciei într-o fundătură.

Judecând după zvonuri, Xi ar trebui să se întrebe dacă a făcut bine să anuleze reformele lui Deng Xiaoping și să ignore precedentele create de foștii lideri ai PCC precum Jiang Zemin și Hu Jintao. El ar putea de asemenea să-și reconsidere retorica triumfalistă, în fața sensibilităților naționaliste și a agresivității protecționiste afișate de Trump. Apoi, el ar putea să-și reevalueze proiectul de suflet, “Belt and Road Initiative”, care este tot mai mult criticat ca un mecanism folosit de China pentru a-și exporta datoriile către alte țări îndatorate, adesea prin investiții în proiecte dubioase.

12 Septembrie 2018

Prima dată m-am despărţit de casă, pentru mai mult timp, la o vârstă fragedă. Începeam clasa a XI-a, încă nu împlinisem 16 ani, și am plecat pentru un an în SUA. În urma unui concurs al Fundației Soros Moldova, am fost selectat pentru un schimb...