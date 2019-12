WhatsApp este folosit în mod constant pentru a spiona, ştergeţi-l de pe telefon

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Horoscop 26 decembrie 2019, Eclipsa de Soare. A treia si ultima Eclipsa de Soare a anului 2019 are loc pe 26 decembrie si este singura eclipsa inelara din acest an , numita adesea si eclipsa “inelului de foc”.

El încheie sugerând că „este foarte puţin probabil” ca aceste erori majore şi consistente de securitate ale WhatsApp care permit supravegherea să fie accidentale şi îi avertizează pe utilizatori că „dacă nu cumva nu ai probleme ca toate fotografiile şi mesajele tale devin publice într-o zi, ar trebui să ştergi WhatsApp de pe telefon”, spune The Independent.

În postare, Durov susţine, de asemenea, că Facebook, care deţine WhatsApp, încearcă să confuzeze publicul, spunând că nu are dovezi că backdoor-ul a fost exploatat de hackeri şi subliniază că majoritatea mesajelor utilizatorilor serviciului sunt trimise necriptate către serverele Apple şi Google.

Într-o postare pe Telegram, Durov vorbeşte despre predicţia pe care a făcut-o în luna mai potrivit căreia WhatsApp are „portiţe” care vor fi descoperite în continuare, postând acest lucru în contextul celei mai recente vulnerabilităţi WhatsApp, care a permis hackerilor să acceseze toate datele de pe telefonul unei ţinte, trimiţând un videoclip.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)