WOLDEMAR: filonul psihosociologic al unui roman

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

O întrebare dificilă pusă de un prieten din Chişinău. Primul răspuns care mi-a venit: nu ştiu, mai întreb. Şi am întrebat, răspunsul a fost: niciuna dintre cele două. Însă minciunile moldoveniste continuă să se răspândească în paralel cu raţionamentele perverse....

Doamnă premier Maia Sandu, Am aflat cu stupoare ca președintele pro-rus Igor Dodon a anunțat în presa germană că are deja pregătit un proiect de „statut special” pentru regiunea transnistreană. Cu siguranță ați văzut și dumneavoastră știrea aceasta și interviul...

Maia Sandu va pleca intr-o vizita oficiala la Moscova la invitatia premierului rus, Dmitri Medvedev. Aceasta a confirmat aceasta decizie in cadrul unui interviu pentru presa din Rusia.

Lucruri cu adevărat miraculoase se întâmplă la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Am scris ieri despre intrigile care bântuie în sânul puterii referitor la această instituție, iar între timp cei de la MAEIE ne servesc noi subiecte...

Memoria autobiografică este o temă de psihologie socială foarte actuală. Aproape tot ce ne amintim este legat de evenimentele social-istorice: îmi amintesc prima zi de școală, dar asta depinde de data la care statul, societatea, a hotărât ca școala să înceapă la șapte ani, ca în copilăria mea, sau la șase ani, ca în prezent. Voldic își amintește când s-a îndrăgostit, pentru că atunci era în clasa întâi. Sentimentul iubirii înmugurit precoce – apreciez că și emoțional, nu numai ca intelect, Voldic își depășise vârsta cronologică – este descris cu multă sensibilitate, într-o reușită construcție dramatică: Voldic șterpelește de la mama Iuliana o ciocolată și o portocală să le dea de 8 Martie (atunci se sărbătorea în tot lagărul comunist Ziua Femeii) favoritei lui. „Uite, Serafima... Te felicit de 8 Martie...” [...] „Am pentru tine o portocală și o ciocolată de la Moscova”. (p. 211). Poezia se destramă când „Serafima strâmbă din nas și împinse cu mâna ciocolata, care căzu pe podea!” (p. 212). Zgomotul produs de batonul de ciocolată aruncat pe podea trezește cititorului amintirea refuzurilor de tot felul primite de-a lungul vieții. Eu, ca și Voldic, am fost izbit de acest zgomot. M-a asurzit râsul colegelor lui Voldic… De câte ori Voldic suferea pedepsele corporale aplicate orbește de mama Iuliana tresăream și eu de durere. Psihologii numesc trăirea stărilor psihice ale altora empatie. Nu știu dacă în critica literară există un cuvânt care să desemneze capacitatea unui scriitor de a te face să simți sentimentele personajelor pe care le-a creat, dar știu că îl iubesc pe Voldic. Și mai știu că filonul psihosociologic al romanului “Woldemar” este bogat și deosebit de valoros.

Oleg Serebrian ne asigura la lansarea romanului la Târgul internațional de carte Gaudeamus (București, 16 noiembrie 2018) că nu este vorba despre un volum autobiografic decât în mică măsură. Nu mă simt obligat să-i dau crezare sută la sută. Tabloul societății din ţinuturile româneşti din stânga Prutului sub stăpânire sovietică îmi pare a fi țesut din amintirile autorului, din memoria autobiografică. Cercetările psihosociologice relativ recente au evidențiat legătura dintre memorie și tipul de cultură: individualistă versus colectivistă. Simplificând, voi aminti că în culturile individualiste legăturile dintre indivizi sunt slabe: se aşteaptă ca fiecare să aibă grijă de sine şi de familia apropiată, familia nucleară, formată din părinţi şi copii. Voldic este un copil părăsit de părinți și lăsat în grija rudelor. Dacă îmi dau bine seama, cultura în care se socializează este de tip intermediar, mai aproape de cultura “vestică” decât de cea “estică”.

