WTA: Simona Halep, jucătoarea cu cele mai bune rezultate la turneele de Grand Slam în ultimii 4 ani

10. Caroline Wozniacki (Danemarca) 2.690 Sferturi de Grand Slam în ultimii patru ani: 3 Cele mai bune rezultate - campioană Australian Open 2018, semifinalistă US Open 2016

9. Sloane Stephens (SUA) 3.185 Sferturi de Grand Slam în ultimii patru ani: 4 Cele mai bune rezultate - campioană US Open 2017, finalistă Roland Garros 2018

6. Madison Keys (SUA) 3.290 Sferturi de Grand Slam în ultimii patru ani: 5 Cele mai bune rezultate - finalistă US Open 2017, semifinalistă US Open 2018, Roland Garros 2018

5. Karolina Pliskova (Cehia) 3.305 Sferturi de Grand Slam în ultimii patru ani: 7 Cele mai bune rezultate - finalistă US Open 2016, semifinalistă Australian Open 2019, Roland Garros 2017

4. Naomi Osaka (Japonia) 4.292,5 Sferturi de Grand Slam în ultimii patru ani: 2 Cele mai bune rezultate - campioană Australian Open 2019, US Open 2018

3. Angelique Kerber (Germania) 4.402,5 Sferturi de Grand Slam în ultimii patru ani: 6 Cele mai bune rezultate - campioană la Wimbledon 2018, US Open 2016, Australian Open 2016, finalistă la Wimbledon 2016, semifinalistă la Australian Open 2018

2. Serena Williams (SUA) 6.344,5 Sferturi de Grand Slam în ultimii patru ani: 9 Cele mai bune rezultate - campioană Australian Open 2017, Wimbledon 2016, finalistă Wimbledon 2018, 2019, US Open 2016, 2018, Roland Garros 2016, Australian Open 2016)

Halep, care are cel mai bun rezultat al său la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, o semifinală în 2015, a ieşit din primul tur la ultimele două ediţii ale turneului, în 2017 şi 2018.

